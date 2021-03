La Gazzetta dello Sport: "Juve-Spezia non è una partita banale. Pirlo si affida a CR7"

"Juve-Spezia non è una partita banale. Pirlo si affida a CR7". Questo il titolo de La Gazzetta dello Sport sui bianconeri all'interno. Il portoghese vuole raggiungere O Rei per gol in carriera e non riposa: 16esima di fila in Serie A. La squadra di Pirlo ha bisogno di punti, ma Italiano ha dimostrato di saperci fare contro le grandi. Ci vorrà il miglior Cristiano Ronaldo per esorcizzare la paura, ma soprattutto per trovare tre punti ed un gol che lo farebbe eguagliare Pelé e distanziare di 2 lunghezze Lukaku in classifica marcatori. Impossibile non mandarlo in campo perché ha segnato 4 degli ultimi 6 gol juventini ed anche se non riposa dal 28 novembre scorso. Pirlo lo vorrebbe sempre felice, ma non è semplice: CR7 è un leader atipico che si sente più giovane di tutti i difensori che incontra e che a 36 anni guida con l'esempio.