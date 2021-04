L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Superfuga!"

"Superfuga!". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sulla Superlega. Si ritirano le 6 inglesi: crolla il piano dei 12. City, United, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Liverpool danno l'addio alla Superlega. Il Barça si defila e fa votare i soci. Perez e Agnelli isolati, Inter e Milan in ascesa. Intanto linea dura di Gravina che parla di esclusione per chi deciderà di uscire dalla Serie A, mentre ex e tifosi VIP: "Ripensateci". Parla anceh Tremonti: "Con una direttiva la Ue può fermarli".

Inter - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per i nerazzurri con il titolo seguente: "Ora Conte va allo sprint". Sei punti in 5 giorni per il match point con il Crotone il 1° maggio: ecco il piano tricolore per un campionato che non si ferma e deve ancora continuare.

Milan, Juventus - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio a rossoneri e bianconeri con il titolo seguente: "Caccia ai gol Champions". Pioli con il Sassuolo è ancora senza Ibrahimovic: c'è Leao. Pirlo con il Parma lancia dal primo minuto la coppia Cristiano Ronaldo-Dybala.

Verona-Fiorentina - "Vlahovic-Caceres. I viola passano a Verona e adesso respirano". Questo il titolo che viene dedicato nel taglio basso della prima pagina alla partita che ha visto il club di Commisso trionfare con i gialloblù che sono apparentemente in crisi con ben 6 sconfitte nelle ultime 7.