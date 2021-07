Le aperture spagnole - Olmo, Busquest e Moreno caricano la Spagna. Barça, partenze urgenti

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 5 luglio 2021.

Marca

"Dani Olmo: 'Dovremo essere all'altezza di Wembley'"

Potrebbe essere una delle novità dell'undici: "Luis Enrique c'è sempre quando hai bisogno di lui". La Roja si reca oggi a Londra per affrontare la semifinale dell'Europeo.

As

"Sergio Busquets: 'I tifosi saranno orgogliosi di noi'"

Il centrocampista del Barcellona ha parlato al quotidiano della semifinale dell'Europeo: "Abbiamo il privilegio di avere un allenatore di alto livello come Luis Enrique. Mi sembra sbagliato che Rodri venga criticato per elogiarmi. L'Italia vorrà il pallone. Sarà fondamentale mantenere il nostro ritmo difensivo".

Sport

"Gerard Moreno: 'C'è chimica!'"

L'attaccante spagnolo racconta come vive la Nazionale prima della semifinale: "Luis Enrique ha creato un'identità di gioco e abbiamo tutti le idee molto chiare. Pedri è un giocatore incredibile, vuole conquistare il mondo".

Mundo Deportivo

"Partenze e saldi urgenti!"

L'assoluta priorità del club è ridurre gli stipendi e anche i giocatori dovranno sacrificarsi. Trincao, in prestito al Wolverhampton, è il quarto ad andarsene, ma non sarà l'ultimo.