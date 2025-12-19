Runjaic: "Fiorentina molto forte. Mostra come nel calcio sia impossibile fare troppi calcoli"

Domenica l'Udinese affronterà la Fiorentina al Franchi e Kosta Runjaic, tecnico dei friulani, ha presentato così la sfida ai viola: "Sono una squadra molto forte, che ha investito molto, ha un attaccante di assoluto valore come Kean, hanno Dzeko, che è stato alla Roma capocannoniere, ha giocato l'anno scorso per il Fenerbahce segnando molto. Parliamo di una squadra di qualità. La Fiorentina però mostra proprio come sia impossibile fare troppi calcoli nel calcio, nessuno pensava che sarebbe stata ultima a questo punto della stagione. Nel calcio una situazione può migliorare o peggiorare rapidamente, l'avversario all'angolo, come nella boxe, è il più pericoloso da affrontare. Dovremo essere concentrati al 100% per scendere in campo con la giusta energia, la giusta impostazione. Vogliamo confermare quanto di buono fatto contro il Napoli, vedo i ragazzi in settimana, ci siamo preparati in maniera normale, lavorando in maniera ancora più intensa sui meccanismi difensivi, se lavoreremo bene lì avremo le nostre occasioni in attacco".

A Firenze guarderà più al risultato o alla prestazione?

"Sono ancora più positivo quando noto una certa costanza di prestazioni, contro la Fiorentina dobbiamo concentrarci per ripetere la giusta prestazione e se non si può vincere dobbiamo cercare almeno di portare a casa il punto. Faremo di tutto per fare la partita giusta e tornare da Firenze con dei punti, sapendo che non aiuta parlare, da allenatore io voglio vedere in primis una crescita nelle prestazioni, perché con le prestazioni poi arrivano i risultati. Magari qualcuno potrebbe dire che faccio un discorso un po' troppo filosofico, perchè poi il calcio è fatto dai risultati, ma voglio una squadra che riduce al minimo gli errori, che gestisce bene il rischio quando dà via il pallone, che ha la giusta voglia di giocare, quando lo facciamo riusciamo a fare belle prestazioni".

