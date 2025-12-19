Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pisa, Gilardino: "Semper ora è il titolare, ma da Scuffet risposte importanti"

Pisa, Gilardino: "Semper ora è il titolare, ma da Scuffet risposte importanti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
ieri alle 16:08Serie A
Daniele Najjar

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha parlato in conferenza stampa nell'antivigilia della sfida che i nerazzurri affronteranno contro il Cagliari. "Possiamo trovare dieci o venti motivi per raccontare le ultime due sconfitte" - le sue parole riportate da Sestaporta.news - ", ma credo che sia fondamentale la partita di domenica. Possiamo pensare al risultato della partita di Cagliari, ma soprattutto alla prestazione che dobbiamo fare domenica. Come? Lavorando di più, togliendo qualcosa di ognuno di noi a livello personale per donarlo al gruppo e nella prestazione. Credo che questo noi lo possiamo fare. Abbiamo dimostrato di saper reagire".

"Inviterei anche tutti a vedere i ragazzi come si allenano" - ha proseguito - "perché nessuno può mettere in discussione come si allenano i giocatori. Sappiamo di aver fatto degli errori all’interno delle due sconfitte e delle due partite importanti, ma sappiamo anche che c’è possibilità di reazione e di miglioramento. Con grande fiducia affronteremo la partita di Cagliari. Le assenze? Nessuna novità”.

L'allenatore ha poi annunciato possibili cambiamenti: “Ho messo tutti sulla corda, chi ha giocato di più e chi ha avuto meno spazio nell’ultimo periodo. E’ possibile che ci sia qualche novità e dobbiamoe ssere bravi domenica a entrare mentalmente subito in quello stadio e cercare di cambiare un po’ le sorti del vento che tirerà forte verso il Cagliari. Affrontiamo una squadra strutturata e che sa giocare bene sulle seconde palle. Hanno giocatori dinamici come Geatano ed Esposito. Servirà personalità e coraggio perché abbiamo possibilità di farcela”.

Sulla poca fiducia nei propri mezzi da parte della squadra: "Se c'è questa possibilità? No perché altrimenti non avremmo fatto le partite che abbiamo fatto con il Milan, la Lazio e tante altre prestazioni importanti. Dobbiamo cambiare rotta, dobbiamo alzare il livello mentale all’interno di alcuni dettagli. Dobbiamo essere veloci nel migliorarlo. 3 sconfitte di fila? Con il Parma secondo me ha influito anche l’aspetto mentale nel primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo creato. A Lecce è l’unica partita che abbiamo sbagliato. I primi 20 minuti del secondo tempo potevamo fare qualcosa di più. Non è tutto da buttare però, mi auguro comunque sia stata una parentesi".

Sul Cagliari: "Ha una squadra di giocatori dinamici, attaccano la profondità. Dobbiamo essere bravi all’interno del campo di capire che tipologia di struttura tattica utilizzeranno. Cambiano spesso e dovremo essere bravi e svegli a riproporci. A Firenze parlano di finali? Non mi piace parlare di finali, abbiamo questa sfida importante dalla quale dobbiamo ritrovare quella freschezza che abbiamo visto nella prima parte di stagione".

Sull'assenza di Nzola, partito per la Coppa d'Africa: "Devo capire la strategia da seguire, quella da portare avanti. Analizzo tante componenti ed è anche vero che Nzola, Cuadrado, Akinsanmiro e Stengs non ci saranno ma non mi posso basare sulle loro assenze bensì sui giocatori che ho a disposizione. Questo è fondamentale perché ho giocatori come Lorran e Tramoni che possono essere ottimi interpreti. Sto valutando alcune situazioni".

Sul ballottaggio fra Semper e Scuffet: "In questo momento la gerarchia è che Adrian sia il primo portiere ma Simone ci ha dato una risposta importante con garanzia. Avere due scelte così è fondamentale". Poi su Buffon: "Sta bruciando un po’ le tappe, ha prospettiva e qualità fisica, non è ancora definito come uomo e ha margini di miglioramento. Ha una grande voglia di migliorarsi e per un giovane come lui che si ferma a lavorare è un passo avanti".

Sul mercato: "Non parlo di mercato ma nell’analisi della prima parte di campionato i numeri ci hanno detto tanto su dove migliorare. Cercando di portare la manovra e più uomini nell’ultimo terzo di campo. E’ un dato sul quale siamo obbligati a migliorare. Dobbiamo aggrapparci alla forza del gruppo, del sacrificio e del lavoro. Questa dev’essere la nostra forza”.

Sul segnale di vicinanza dalla curva: "E’ bello perché cerco di trasmettere gli stessi valori ai ragazzi. La gente capisce che è un momento delicato della stagione e la squadra non molla di un centimetro. Grande merito a loro. Difesa? Non mi piace cambiare molto se trovo un assetto, ma considero tutti allo stesso modo. Qualche novità la voglio mettere in conto però perché voglio spronare i giocatori singoli. Coppola è stato fermo tanto e si sta allenando da un po’ di tempo con la squadra, ha margini di adattamento e crescita. E’ normale che necessiti di giocare. In base agli equilibri miei e delle scelte sta facendo fatica”

Infine su Tramoni: "E’ in fiducia e ha voglia di determinare. Mi aspetto tanto da lui, è fondamentale che determina. Se gioca e determina è fondamentale per noi".

Articoli correlati
Pisa, mancano Nzola e Cuadrado? Gilardino: "Partite importante anche con Meister... Pisa, mancano Nzola e Cuadrado? Gilardino: "Partite importante anche con Meister e Moreo"
Lecce-Pisa, Gilardino: "Nulla di positivo in questa partita" Lecce-Pisa, Gilardino: "Nulla di positivo in questa partita"
Pisa, Gilardino: "Concretezza e voglia di trasformare ottime gare in vittorie" Pisa, Gilardino: "Concretezza e voglia di trasformare ottime gare in vittorie"
Altre notizie Serie A
Lippi chiude a Tether: "Con John Elkann la Juve può continuare la sua tradizione... Lippi chiude a Tether: "Con John Elkann la Juve può continuare la sua tradizione di successi"
Fiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo... TMWFiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo benestare
Como, per Addai e Caqueret problemi al flessore. L'olandese rassicura: "Sto bene"... TMWComo, per Addai e Caqueret problemi al flessore. L'olandese rassicura: "Sto bene"
Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e... Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento DAZN"
"Decidi cosa vuoi fare da grande": Caprile e la frase che gli ha cambiato tutto "Decidi cosa vuoi fare da grande": Caprile e la frase che gli ha cambiato tutto
Serie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2 Probabili formazioniSerie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2
Dall'Inghilterra, il Liverpool pianifica già il post Van Dijk: nel mirino c'è Alessandro... Dall'Inghilterra, il Liverpool pianifica già il post Van Dijk: nel mirino c'è Alessandro Bastoni
Arkadiusz Milik torna finalmente tra i convocati della Juve: l'ultima volta fu 574... Arkadiusz Milik torna finalmente tra i convocati della Juve: l'ultima volta fu 574 giorni fa
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
1 Juventus-Roma, le probabili formazioni: David titolare. Dubbio Dybala-Ferguson
2 Genoa-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman out, chance per Maldini dal 1'
3 Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo
4 Calabria torna in Serie A a gennaio? Contatti con due club di A per l'ex terzino del Milan
5 Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo benestare
Immagine top news n.1 Serie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2
Immagine top news n.2 Giudice Sportivo Supercoppa, ecco il responso: multa di 10.000€ ad Allegri per le offese a Oriali
Immagine top news n.3 Fiorentina a caccia di un nuovo dirigente, contatti avviati con Paratici. La situazione
Immagine top news n.4 Bologna, c'è frattura alla clavicola per Bernardeschi: si opera, ecco quanto starà fuori
Immagine top news n.5 Milan, chiusura per Fullkrug: da limare i dettagli, esordio non il 2 gennaio col Cagliari
Immagine top news n.6 Le verità di Theo: "Al Milan dopo Maldini cambiato tutto in peggio. Mai spinto per la cessione"
Immagine top news n.7 "Milik tornerà". L'ultima tre tecnici fa (non Allegri), di quella Juve quasi tutti andati via
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.2 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.3 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
Immagine news podcast n.4 Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.2 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Fabio Lucioni: “Benevento ha qualcosa in più. Vicenza avanti, ma nulla è deciso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo benestare
Immagine news Serie A n.2 Como, per Addai e Caqueret problemi al flessore. L'olandese rassicura: "Sto bene"
Immagine news Serie A n.3 Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento a DAZN"
Immagine news Serie A n.4 "Decidi cosa vuoi fare da grande": Caprile e la frase che gli ha cambiato tutto
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2
Immagine news Serie A n.6 Dall'Inghilterra, il Liverpool pianifica già il post Van Dijk: nel mirino c'è Alessandro Bastoni
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Biancolino e Inzaghi
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i parziali al 45': vincono Monza, Frosinone, Venezia e Sampdoria
Immagine news Serie B n.3 Bari, il ds Magalini: "Mercato? Nessuno ha chiesto la cessione, qualcosa faremo"
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Mignani con Blesa e Shpendi
Immagine news Serie B n.5 Monza-Carrarese, le formazioni ufficiali: Keita e Mota a supporto di Ciurria
Immagine news Serie B n.6 Padova-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Papu Gomez guida l'attacco di Andreoletti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i parziali al 45': Salernitana avanti sul Foggia (che è rimasto in 10)
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, concessione del Menti fino al 2028. Il Comune: "Sia presentato un business plan"
Immagine news Serie C n.3 Cerignola, Maiuri sul mercato: "Occorre testa. Si vuole migliorare ma la società sa cosa fare"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Buscè: "Il mercato? Non sono io a farlo. La società sa già tutto"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Barilari: "La lista degli indisponibili è lunga e purtroppo la situazione si è aggravata"
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Coppitelli: "Vorrei disputare un girone di ritorno emozionante come quello d'andata"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Pisa, scontro diretto per la salvezza: in palio punti pesantissimi
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: saranno due le gare di oggi
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, blindata un'altra giovane. Verrini firma fino al 2028: "Lo sognavo fin da piccola"
Immagine news Calcio femminile n.5 Manuzzi e Tardini pronti a ospitare la Coppa Italia Women: il programma degli ottavi
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg, Kellermann: "Con la Juve sarà una sfida alla pari. La affrontiamo con fiducia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?