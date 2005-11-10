Chivu, ora basta con Martinez: un altro errore, un altro ko dell'Inter. Provedel scalpita

Chivu ha scelto ancora una volta Josep Martinez per la sua Inter, ma la sua decisione non ha pagato. Il portiere spagnolo per la terza volta ha commesso un errore davvero grossolano, che ha cambiato la partita: sul risultato di 1-1 infatti, con i nerazzurri più propositivi del Club Brugge, l'ex Genoa è uscito fuori dai pali per provare a porre rimedio a un filtrante, ma lo ha fatto sbagliando completamente i tempi e venendo sostanzialmente saltato da un passaggio che gli è passato sotto le gambe.

Tre indizi fanno una prova

Forse è esagerato scrivere che l'Inter ha zero punti in Champions League per colpa di Martinez perché il calcio è uno sport di squadra, ma gli episodi sono troppo evidenti per essere ignorati. Contro l'Udinese un'altra disattenzione ha complicato notevolmente i piani degli uomini di Chivu, ma ciò che impressiona in negativo è la frequenza con cui si ripetono questi episodi.

Chivu a un bivio

Adesso non ci sono più scuse, il tecnico dell'Inter deve dare fiducia a Provedel. Tutti abbiamo elogiato il modo in cui, quasi da psicologo, ha gestito Martinez lo scorso anno dopo la tragedia che lo ha coinvolto, così come è riuscito a non fargli pesare gli "infortuni" che sono costati carissimo ai suoi compagni. Perseverare e ostinarsi a confermarlo sarebbe sbagliato.