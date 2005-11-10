Va verso il patteggiamento Josep Martinez, portiere dell'Inter, coinvolto nell'incidente stradale costato la vita a Paolo Saibene, 81 anni, a Fenegrò, in provincia di Como, il 28 ottobre 2025. Come riporta Sport Mediaset, la Procura di Como ha chiesto il rinvio a giudizio del calciatore, che ha avanzato una richiesta di patteggiamento a un anno di pena, con sospensione condizionale e risarcimento del danno. Sulla proposta è arrivato il consenso della Procura diretta da Massimo Astori. Sarà ora fissata un'udienza nella quale il giudice dovrà decidere se ratificare l'accordo.

La dinamica dell'incidente

L'incidente si era verificato intorno alle 9.40, mentre Martinez stava raggiungendo il centro sportivo di Appiano Gentile. L'anziano, che si spostava su una carrozzina elettrica, sarebbe finito sulla corsia di marcia dell'automobile del portiere. Secondo quanto riferito da due testimoni, l'uomo potrebbe essere stato colto da un malore. Sull'asfalto non erano stati rilevati segni di frenata e il calciatore non era riuscito a evitare l'impatto.

Dopo l'investimento, Martinez si era immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto erano intervenuti elisoccorso, ambulanza e carabinieri, ma per Saibene non c'era stato nulla da fare: il decesso era stato constatato direttamente sul luogo dell'incidente. Il portiere nerazzurro era stato quindi iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Adesso la vicenda giudiziaria si avvicina a un passaggio decisivo, con il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di patteggiamento.