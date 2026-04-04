Cuesta: "Nella sosta abbiamo riflettuto, vogliamo tornare a valorizzare i nostri punti di forza"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha presentato a Sky Sport la sfida in programma alle 20.45 contro la Lazio. Queste le sue principali dichiarazioni, a partire dalla costruzione dal basso: "Alla fine attacchiamo in undici e difendiamo in undici. Quando fai la costruzione dal basso è diverso da quando stai in blocco basso o fai la rifinitura. I giocatori si muovono, non possiamo parlare di cose così fisse".

Se è servita la sosta: "Come facciamo dopo le vittorie, abbiamo analizzato e riflettuto. Abbiamo provato a tornare sui nostri punti di forza, perché quello ti dà sicuramente la possibilità di essere competitivo. Ma sappiamo anche i punti dove lavorare di più, per metterli a posto il prima possibile ed essere competitivi, oltre a fare una buona prestazione, sperando che quello possa portarci al risultato".

Sul doppio play: "Sono giocatori che ci possono aiutare nella progressione di gioco e aumentare il numero di gol, assist e azioni pericolose per gli avversari. Dobbiamo essere equilibrati, attaccando bene e difendendo altrettanto bene per portare il risultato a casa".