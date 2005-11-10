Europa League, la classifica: Juve in testa, 10 squadre a punteggio pieno. Milan a quota 3
Andrea Piras
Con il successo all’ultimo istante sul campo del Celta Vigo, la Juventus di Luciano Spalletti vola in testa alla classifica a punteggio pieno al pari di Bayer Leverkusen, Benfica, Besiktas, Bournemouth, Omonia, Ferencvaros, Lione, Sunderland e Olympiakos. I bianconeri però hanno una maggiore differenza reti rispetto alle altre squadre e un gol in più dei rossoneri tedeschi.
Juventus 6
Bayer Leverkusen 6
Benfica 6
Besiktas 6
Bournemouth 6
Omonia 6
Ferencvaros 6
Lione 6
Sunderland 6
Olympiakos 6
Sparta Praga 4
Union Saint-Gilloise 4
Rennes 4
Dinamo Zagabria 4
Crystal Palace 3
Milan 3
Jagiellonia 3
OFI Creta 3
Torreense 3
AZ Alkmaar 3
Salisburgo 3
Real Sociedad 1
Lillestrom 1
Levski Sofia 1
Happoel Beer Sheva 1
Sturm Graz 1
NEC 1
Celta Vigo 0
Anderlecht 0
Hoffenheim 0
Viktoria Plzen 0
Olympique Marsiglia 0
Celtic Glasgow 0
Ararat-Armenia 0
Celje 0
Lech Poznan 0