Live TMW Fiorentina, Ndour: "Serve essere più squadra nei momenti difficili, così usciremo dalla crisi"

Al fianco di Stefano Pioli, per la Fiorentina in conferenza stampa c'è il centrocampista Cher Ndour. Queste le parole del giocatore in vista del match di Conference League contro il Rapid Vienna:

Ore 18.34, inizia la conferenza stampa

"La squadra lavora molto bene in settimana sotto ogni punto di vista e nelle ultime partite siamo migliorati molto nel gioco e nell'intensità, poi però serve essere più squadra nei momenti difficili, quando gli avversari dominano il momento. Se riusciremo a fare questo arriveranno anche i risultati".

Quanto manca per il salto di qualità a livello personale?

"Quest'anno per la prima volta ho iniziato la stagione con la squadra con cui poi sto giocando. Il mister mi ha dato opportunità e minutaggio, io sono sempre disponibile, mi alleno al massimo e certamente posso fare di più così come tutta la squadra. Solo col lavoro possiamo ottenere i risultati che vogliamo".

Si sente più trequartista che mediano?

"Io mi sento più offensivo, ma nel calcio moderno non esistono questi ragionamenti. Uno deve essere bravo a difendere e ad attaccare, certamente la conclusione è una delle mie migliori caratteristiche anche se la sfrutto poco per ora".

Le difficoltà nel difendere i gol di vantaggio?

"Normale che ci siano critiche, dobbiamo solo migliorare ed essere più squadra e così le critiche non ci saranno più".

C'è qualcosa in cui sente di aver sbagliato in questi primi mesi?

"Io come tutti. Noi siamo una squadra però, pensiamo e lavoriamo da squadra senza pensare ai singoli".

Ore 18.50, termina la conferenza stampa