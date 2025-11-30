"Noi e la Fiesole ci salviamo". Goretti rivela il dialogo tra i giocatori della Fiorentina e i tifosi

Il direttore tecnico della Fiorentina, Roberto Goretti, ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato nel post partita di Bergamo. Queste le sue dichiarazioni:

"La partita si può vedere in due modi, guardando alla classifica oppure no. Se non la si guarda la gara di oggi è importante, l'atteggiamento avuto è quello giusto. Siamo stati anche sfortunati, almeno un gol l'avremmo meritato. La strada ora è quella della dedizione assoluta, in tutte le gara dovremo cercare di prendere i tre punti lottando per cambiare il momento sapendo che tutto non avviene in un click. Dobbiamo riportare la fortuna dalla nostra parte perché forse non ce la stiamo meritando. Serve resilienza e mentalità per fare il meglio in ogni gara".

Sui tifosi: "Ho sentito i ragazzi nello spogliatoio e hanno detto 'Noi e la Fiesole ci salviamo', è stato uno scambio di messaggi importante. Ora per venire fuori dal fondo della classifica serve consapevolezza. Faccio anche l'in bocca al lupo al nostro ex mister Palladino da parte mia e della società":