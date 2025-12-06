Fiorentina e il pasticcio del rigore conteso, rabbia Goretti: "Non è la prima volta che succede"

Anche il direttore sportivo della Fiorentina, Roberto Goretti, ha condannato quanto visto a Reggio Emilia non solo per la sconfitta dei viola per 3-1 contro il Sassuolo, ma per il poco edificante spettacolo visto al momento dell'assegnazione del calcio di rigore, dove Mandragora e Kean si sono litigati il pallone. A calciare e segnare il centrocampista, con l'attaccante che non ha esultato.

"Questa è una cosa che non mi piace e non è neanche la prima volta che la facciamo, quindi non mi piace doppiamente".

Anche il tecnico Paolo Vanoli si era espresso sulla vicenda: "Il rigorista era Gudmundsson ma non l'ha voluto calciare, il secondo era Mandragora, e Kean da attaccante che in questo periodo non fa gol voleva calciarlo ma il problema non è quello, il problema è che dopo 5 minuti trovi il gol e hai la gente che ti spinge... adesso gli alibi sono finiti".