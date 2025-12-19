Gasperini: "Dybala ha superato i suoi problemi. Regali per Natale? Ci sono dei dolci"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così di Luciano Spalletti a un giorno dal match contro la Juventus: "Abbiamo un buon rapporto. È chiaro che quando era allenatore della Nazionale avevamo più occasioni di sentirci e vederci, ora lo facciamo meno, ma ci rivedremo sicuramente con affetto. È un grande piacere".

Che cosa è cambiato nella Juventus?

"Quando c'è un cambio di allenatore inizialmente cerca di rispettare la squadra precedente, poi piano, piano metterà le sue conoscenze del calcio a disposizione, portandola a giocare come intende lui questo sport. Sta facendo già dei bei passi".

A un certo punto è stata messa davanti a un bivio. Roma o Juventus, com'è andata a finire?

"È andata a finire che sono arrivato a Roma, finora è andata benissimo, speriamo di continuare così in questo bellissimo ambiente. Ho trovato ragazzi con grandi motivazioni, siamo quasi a metà campionato, serve continuare così".

Come sta Dybala?

"Fisicamente ha superato i suoi problemi, si sta allenando bene. È chiaro che da lui tutti si augurano che raggiunga i migliori valori quando sprinta e quando calcia".

Ha chiesto due regali a Massara per Natale?

"Sì, c'è un sacco di dolci buoni a Roma (ride, ndr). Natale è ancora nell'anno vecchio per fortuna, quindi per adesso ci accontentiamo, stando attenti alla linea".