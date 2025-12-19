Arbitro asiatico per Milan-Como, Gravina: "Qualche riflessione va fatta. Parlerò con la Lega"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto a margine della conferenza stampa post consiglio federale, parlando ai media presenti anche della scelta dell'arbitro asiatico per Milan-Como in programma a Perth, come si legge su gazzetta.it: "La scelta di giocare lì rientra nell’autonomia della Lega Serie A e la FIGC ha dato la sua disponibilità. Alla Federazione non è ancora arrivato nulla, ma sul tema dell’arbitro asiatico qualche riflessione va fatta, soprattutto in merito all’equa competizione, mi riservo di parlarne con la Lega. Conosciamo la caratura di molti arbitri internazionali rispetto ai nostri, che sono un’eccellenza: una designazione di un arbitro asiatico in una partita di campionato, non era previsto né prevedibile. Non parlo di illegittimità, ma è un’eccezione al regolamento diversa da quella che potrebbe esserci per un evento singolo come una finale di Supercoppa".

Come commenta il deferimento di Zappi, presidente dell'AIA?

"Non sono preoccupato, aspetto che la giustizia faccia il suo corso, lui è sereno, io mi rimetto alle valutazioni oggettive della Procura. Non farei coincidere l’armonia del mondo arbitrale, a cui tengo in modo particolare, a problemi di natura personale. Creeremo le condizioni per mettere in sicurezza i nostri arbitri che anche dopo questa notizia hanno fatto bene".

Cosa si aspetta dal 2026?

"Spero sia di maggiore serenità, poi il mio desiderio più grande lo sapete tutti… Al di là di un sorteggio leggermente penalizzante per la seconda fuori casa, ma il girone del Mondiale è particolarmente abbordabile. Tutte le condizioni per voltare pagina ci sono, i ragazzi ci tengono così come Gattuso che ho da poco incontrato qui in via Allegri, sappiamo di essere arbitri del nostro destino, c’è grande condizione, massima fiducia e determinazione. Dobbiamo strappare queste due vittorie con le unghie e con i denti, con ogni energia e modalità a disposizione. Dobbiamo andare in America".