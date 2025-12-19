Un totale di 49 gol e (soltanto) 3 pareggi fra Spalletti e Gasperini

Gli scontri diretti in campionato fra Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini viaggiano a un ritmo di 3,06 gol/match (perché sono 49 le marcature in 16 scontri diretti)!

Fra le mura di casa dell’attuale coach bianconero rintracciamo 7 match: da Roma-Genoa 3-2 del 2007-2008 a Napoli-Atalanta 2-0 del 2022-2023. Le statistiche raccontano di 4 successi per le squadre del toscano, 2 segni X, 1 vittoria per le compagini del piemontese. Ammontano a 9, invece, i Gasperini-Spalletti e rimandano a un bilancio in perfetto equilibrio: 4 affermazioni per allenatore e 1 pareggio.

Tirando le somme, ecco che Spalletti è in vantaggio su Gasperini 8-5 per vittorie, 27-22 per marcature (cui dobbiamo aggiungere 3 pari).

Ultime due curiosità sui testa a testa appena raccontati.

Il toscano ha aperta una serie di 3 vittorie consecutive: Atalanta-Napoli 1-3 del 2021-022; Atalanta-Napoli 1-2 e Napoli-Atalanta 2-0 del 2022-2023. Gli unici 3 match finiti in parità sono occorsi per 3 stagioni consecutive: 2016-2017, 1-1 in Roma-Atalanta; 2017-2018, 0-0 in Atalanta-Inter; 2019-2019, 0-0 in Inter-Atalanta.

Spalletti ha sfidato la Maggica per 21 volte in campionato (6V – 7X – 8P). Ma da ex soltanto 8 volte: 3 vittorie e 5 pareggi fra Inter e Napoli. Pertanto, è imbattuto.

Il doppio ex Gasperini (giocatore e allenatore bianconero nelle giovanili) la Vecchia Signora l’ha incrociata, A più B, in 33 occasioni (5V – 13X – 15P). Dagli ultimi 4 appuntamenti ha raccolto 6 punti (3X – 1V).

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E GASPERINI IN CAMPIONATO

8 vittorie Spalletti

3 pareggi

5 vittorie Gasperini

27 gol fatti squadre di Spalletti

22 gol fatti squadre di Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E LA ROMA IN CAMPIONATO

6 vittorie Spalletti

7 pareggi

8 vittorie Roma

31 gol fatti dalle squadre di Spalletti

40 gol fatti dal Roma

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

5 vittorie Gasperini

13 pareggi

15 vittorie Juventus

36 gol fatti dalle squadre di Gasperini

53 gol fatti dalla Juventus