Juventus, Di Gregorio: "Mbappé pericolo numero uno del Real, vincere sarebbe bello"

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Prime Video a circa un'ora dalla sfida di Champions League col Real Madrid: "Il Real Madrid non ha bisogno di presentazioni, giocare partite come queste è un sogno. Sarà bello, speriamo di fare una partita di grande intensità e attenzione".

Chi temi di più dei loro fuoriclasse?

"Difficile fare un nome, forse Mbappé su tutti. Ma sono una squadra forte".

Come si fermano attaccanti così forti?

"Abbiamo visto dei video insieme al nostro staff, per analizzare tutti i giocatori dandoci delle indicazioni per cercare di fare il meglio".

Quanto sarebbe importante vincere stasera?

"Le vittorie aiutano sempre, stasera sarebbe bello vincere e ce la metteremo tutta per farlo".