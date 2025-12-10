Juventus, Di Gregorio: "Oggi c'è da vincere. Zhegrova? Ci ha sempre dato una mano"
Il portiere della Juventus Michele Di Gregorio ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro il Pafos.
Dovete dimostrare che la responsabilità è anche vostra?
"La responsabilità è sempre di tutti. Oggi c'è da vincere, è quello che vogliamo fare e che proveremo a fare".
L'avete preparata anche sui calci piazzati?
"Abbiamo analizzato come facciamo sempre, hanno giocatori di potenzialità individuale davanti e c'è da tenere l'attenzione molto alta".
Zhegrova dall'inizio.
"Lo vediamo sempre in allenamento, quando è entrato ci ha sempre dato una grossa mano. Siamo tranquilli".
