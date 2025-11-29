Juventus, Di Gregorio ancora fuori. Spalletti spiega: "Ha avuto una piccola gastroenterite"
Estromesso dall'undici titolare della Juventus nella trasferta gelida in Norvegia contro il Bodo/Glimt in Champions League, l'assenza di Michele Di Gregorio tra i pali bianconeri anche nel match odierno contro il Cagliari allo Stadium fa discutere molto. Ancora una volta, infatti, sarà Mattia Perin il portiere designato dal primo minuto.
A proposito di questa scelta, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha spiegato ai microfoni di DAZN: "Di Gregorio è un ragazzo che ha un equilibrio da top player e da top persona. Ha avuto una piccola gastroenterite, ci fidiamo ciecamente di Perin", ha svelato la guida della Vecchia Signora. Problema fisico, dunque, per il numero uno bianconero e al suo posto confermato Perin dopo l'uscita in Champions. "Rimetterlo in campo con un solo allenamento era una forzatura - ha aggiunto l'allenatore di Certaldo -, alla prossima tornerà. Poi bisogna avere diversi giocatori forti per il risultato che vogliamo portare a casa".
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.
A disposizione: Di Gregorio, Scaglia, Gatti, Zhegrova, Adzic, Openda, Miretti, Joao Mario, Cambiaso, David, Cabal, Pedro Felipe.
Allenatore: Luciano Spalletti.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.
A disposizione: Ciocci, Radunovic, Idrissi, Kilicsoy, Gaetano, Juan Martin Rodriguez, Prati, Di Pardo, Felici, Cavuoti, Pintus, Pavoletti, Luvumbo.
Allenatore: Fabio Pisacane.