Juventus-Roma, i convocati di Gasperini: ok Hermoso e Dybala. Out Dovbyk
Alla vigilia della sfida contro la Juventus, in programma per domani sera all'Allianz Stadium alle 20.45, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati. Ci sono sia Dybala che Hermoso, mentre è ancora assente Dovbyk. Inserito anche il giovane Mirra, che si aggrega dalla prima squadra.
L'elenco completo.
Portieri: Svilar, Gollini, Vasquez.
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Mirra, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Kone, Baldanzi, Pisilli, Bah.
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.
