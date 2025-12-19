Torino, Baroni: "Paleari gioca, problemi di Ilic sono solo psico-fisici. Ngonge via? Spetta a lui"

Cyril Ngonge è uno dei giocatori di cui si parla maggiormente in questo periodo in casa Torino. Il motivo è il poco spazio che sta trovando e di conseguenza al tecnico Marco Baroni è stato chiesto se fosse possibile un suo addio a gennaio: "Lui ha qualità, la qualità la vorrei sempre in campo. Predilige lavorare sull'esterno, ma può fare l'attaccante: spetta a lui, deve togliere qualcosa e mettere dentro qualcos'altro. Con la sua partecipazione e il nostro lavoro, si può arricchire"

Domenica giocherà Paleari?

"Sì, in questo momento sì. Ma con grande attenzione di lavorare su tutti e portare alla miglior condizione psico-fisica Israel: ha partecipazione nel lavoro e con i compagno, lo aspettiamo".

Ilic può giocare davanti alla difesa?

"È bravo, il problema è solo di condizione fisica e mentale. Può ricoprire vari ruoli a centrocampo perché ha corsa e qualità, è un fattore legato alla sua presenza psico-fisico che non l'impiego nel ruolo"

