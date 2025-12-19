Spalletti: "Milik è fortissimo e contro la Roma tornerà. Openda o David? Mi prendo un'altra notte"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto a Sky Sport alla vigilia del big match con la Roma. Queste le sue dichiarazioni: "Affrontiamo una grande squadra come la Roma, una squadra permeata dall'identità di Gasperini. Sono curioso anche io di vedere come giocheremo. Le squadre allenata da Gasp hanno una qualità mentale dove tutti sono disponibili a fare quello che lui richiede. Tutti i suoi calciatori diventano più moderni, sanno fare tutti i ruoli. Sarà una partita molto delicata e difficile".

Sull'assenza di Koopmeiners e la titolarità di Bremer: "Mi dispiace che manchi Koopmeiners, perché è un calciatore bravo a cominciare l'azione, che non butta via il pallone. Dopo aver pagato un po' dazio sulla fase difensiva, ti fa tenere su la palla. Sono però molto fiducioso anche di Bremer, perché nonostante sia con noi da soli 10 giorni ha fatto vedere la sua grande voglia di di mettersi alla pari con gli altri. Lui ha ovviamente una qualità più difensiva, è fortissimo difensivamente e di testa".

Su chi gioca dal 1' tra Openda e David: "Questa è una valutazione che devo fare in maniera approfondita, perché ci può stare anche al contrario. Mi prendo un'altra notte per decidere, ma tutti e due saranno della partita. Avendo dei calciatori di questo livello, se uno non gioca dall'inizio entrerà a partita in corso".

Sul ritorno di Milik: "Torna Milik, che è un calciatore forte, fortissimo. Anche se ha avuto un problema lungo, ci vuole essere e si allena benissimo. Ha sviluppato un po' di allenamenti con noi ed è a disposizione".