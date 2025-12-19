Juventus, Spalletti allontana il mercato: "Non ho parlato di niente con la società"

Nel giorno di vigilia della sfida tra la Juventus e la Roma, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti, che sul mercato si è espresso così: "Sul mercato non ho parlato di niente con la società e non mi interessa perché un discorso che abbiamo affrontato all'inizio. Io non vado a dire niente se qualcuno non viene a chiedermelo. Locatelli mi sta piacendo, poi lui ha caratteristiche per dare equilibrio ma ha anche i piedi per giocare a calcio. Lui deve accorciare il possesso palla, ma Koop può farlo, Miretti anche. Thuram sta iniziando a fare le cose giuste. Noi siamo tranquilli ma se fosse ne parlerò con la società".

Su Cambiaso?

"Galante ha detto sicuramente la verità. Un giocatore che mi piace e sa far tutto, però in questo momento ho preferito togliergli dei pezzi di partita. Sa far tutto ma in questo momento è un po' tutto sotto livello perché lui ha potenzialità superiori. Lui ci è rimasto male perché lui capisce questa situazione, è esigente con se stesso, non ce l'aveva con nessuno m con se stesso. Ne abbiamo parlato, gli ho fatto vedere, lui è uno che legge i dati che gli vengono spediti ed è uno molto autocritico. Si va a prendere il meglio della situazione, la presunzione è inallenabile, invece questo fatto che lui ha fatto delle riflessioni e in allenamento l'ho visto rifare quelle sgasate... lui sa far tutto".

