TMW Un centrocampista per Conte. Poi Vergara può partire in prestito: tre club interessati

Antonio Vergara nei pochi scampoli di partita fin qui avuti a disposizione ha dimostrato di essere un giocatore all'altezza della Serie A. Quando Antonio Conte s'è ritrovato nella più totale emergenza ha gettato nella mischia anche il centrocampista ex Reggiana e il calciatore classe 2003 non ha deluso le aspettative. Fino a questo momento per lui sei presenze, ma solo una da titolare. In Coppa Italia contro il Cagliari, in una partita che l'ha visto assoluto protagonista anche grazie all'assist al bacio per il gol di Lorenzo Lucca.

Tolti i 74 minuti della coppa nazionale, Vergara però fino a questo momento ha collezionato meno di mezz'ora e per questo motivo sta valutando la possibilità di andare a giocare altrove nella seconda parte di stagione. Il Napoli ha già chiarito che crede nel calciatore di Frattaminore, gli ha recentemente rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2030 proprio perché ha per lui un progetto a lungo termine.

Anche il Napoli però sa che il calciatore ha bisogno di spazio e per questo motivo non ha chiuso le porte a un suo addio, anche se il tutto è subordinato all'arrivo di un altro centrocampista. Tradotto: prima un arrivo - con Kobbie Mainoo che resta l'obiettivo numero uno - e poi la sua partenza.

Ma dove può concludere la stagione Vergara? Al momento sono tre i club che hanno già chiesto informazioni per gennaio: si tratta di Como, Parma e Cremonese, tutte società che sono alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della seconda parte di stagione. L'addio stando questa condizione è quindi possibile, col Napoli che dal canto suo ha poi precisato che non prende in considerazione una cessione diversa dal prestito secco fino al prossimo 30 giugno.