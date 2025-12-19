"Siediti cogl...". Cos'ha detto Allegri a Oriali nella semifinale di Supercoppa

Massimiliano Allegri contro Lele Oriali: uno sfogo improvviso, condannato pubblicamente dal Napoli e che dovrebbe portare a un provvedimento del Giudice Sportivo nei confronti del tecnico del Milan.

Cosa ha detto Allegri. Il caso non è certo legato alla mancata stretta di mano nel post gara, un’abitudine per Max. Piuttosto, c’è quello che è successo durante la partita, tra le panchine. Le parole molto offensive di Allegri rivolte al dirigente del Napoli: “Siediti cog...ne, idiota e leccaculo”, avrebbe detto il tecnico livornese, secondo quanto riportato da gazzetta.it. Il tutto, come ha evidenziato il Napoli nel proprio comunicato, sotto gli occhi delle 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento. C’è tutto il materiale perché la vicenda non si fermi a Riyadh, anche se è oggettivamente difficile immaginare provvedimenti esemplari nei confronti dell’allenatore del Milan.

Sul tema, dopo il consiglio federale di oggi, è intervenuto anche il presidente Gabriele Gravina: “È un fatto culturale. Dobbiamo riacquistare il senso dell'educazione. Ultimamente si è convinti che più si urla e più si condiziona la scelta o la decisione dell'arbitro o degli addetti ai lavori, ma invece è solo una sconfitta per l'immagine del calcio italiano". Non è la prima volta che Allegri dà in escandescenze: tra gli episodi più celebri, lo scontro con il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, dopo la finale di Coppa Italia della stagione 2023/2024, quando allenava la Juventus.