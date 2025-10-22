Juventus, Tudor: "Dobbiamo provare a vincere la partita. Locatelli fuori? Ecco perché"

Igor Tudor, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Prime Video prima della gara di Champions League contro il Real Madrid: "Dobbiamo venire qua non per godersi la partita, ma con la mentalità giusta per non subire e andare a vincere. Poi può succedere o meno, però venire qua da protagonisti è la mia richiesta. Non vuol dire andare in avanti con otto giocatori, ma seguire il piano che abbiamo preparato. Vediamo poi cosa ci porta il campo, perché c'è un avversario di livello".

Locatelli fuori per dare più ritmo?

"Si gioca sempre in 16, le partite sono lunghe. Koopmeiners starà davanti alla difesa, con McKennie insieme a Yildiz e Vlahovic per avere più dinamismo. Non dobbiamo avere un controllo passivo, ma per provare a fargli male. Vedremo come andrà, l'abbiamo preparata con un solo allenamento".

Perché ha scelto Vlahovic in attacco?

"Dusan è un giocatore di qualità, quando ha giocato ha fatto spesso gol. Nelle ultime tre ha giocato David, che ha fatto bene anche senza segnare, poi abbiamo Openda che può essere utile quando ci saranno spazi. Sono tre giocatori pronti".