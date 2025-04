Juventus, Yildiz: "Felici per questa vittoria, andare in Champions è molto importante"

Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria per 2-1 sul Lecce in cui ha segnato il secondo gol consecutivo in casa: "Siamo felici per la vittoria, c'è stata un po' di sofferenza ma alla fine è andata bene. Per noi è importante andare in Champions, dobbiamo continuare col nostro lavoro".