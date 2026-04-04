Lazio, Daniel Maldini: "Sento la fiducia di Sarri e mi sto trovando bene in un ruolo non mio"

L'attaccante biancoceleste Daniel Maldini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la gara di questa sera contro il Parma. Di seguito le sue principali dichiarazioni: "La Lazio arriva a questa gara motivata e consapevole della forza dell’avversario. Abbiamo preparato la gara allenamento dopo allenamento e speriamo di portare a casa i tre punti".

Sulla sua titolarità, l'ennesima: "Sento la fiducia da parte del mister. Ruolo? Fare il 9 è diverso da quello a cui sono abituato, ma mi trovo bene. I compagni mi hanno sempre dato una mano".

Sulla Nazionale: "Non credo sia il caso di parlare adesso, speriamo solo che cambi qualcosa e che si possa ridare gioia agli italiani".