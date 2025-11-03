Live TMW Lazio, Lazzari: "Siamo stati squadra. Vogliamo tornare in Europa"

22.52 - La Lazio trova la seconda vittoria consecutiva all'Olimpico battendo il Cagliari 2-0 grazie alle reti di Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni. Tra pochi minuti il calciatore biancoceleste Manuel Lazzari interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.45 - È iniziata la conferenza stampa di Manuel Lazzari

Cosa vi serve per creare di più in fase offensiva?

"Penso che oggi anche in fase offensiva soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni nitide per fare gol. Per sfortuna non siamo riusciti a sbloccarla, lo abbiamo fatto con Gustav nella ripresa e ci sono stati altri 2-3 contropiedi importanti prima del gol di Zaccagni. A Pisa abbiamo creato poco, ma abbiamo analizzato i movimenti che dovevamo fare. Oggi sia in fase offensiva che difensiva siamo stati una bella squadra in campo, abbiamo creato e si è visto".

Questa vostra attenzione in fase difensiva quanto sta pagando?

"Penso che il lavoro in fase difensiva del mister sia incredibile, sappiamo quanto ci tiene. Con la linea ci lavoriamo ogni settimana, ma non avremo mai potuto fare sei clean sheet senza l'aiuto del centrocampo e dell'attacco. Rispetto all'anno scorso siamo meno sfrontati, magari creiamo 3-4 occasioni in meno a partita, ma per vincere l'importante è non prendere gol. A Pisa siamo mancati in fase offensiva, ma non è colpa degli attaccanti. Noi lavoriamo da squadra, non è mai colpa o merito di un singolo. Per il mister è molto importante la fase difensiva e siamo molto concentrati su quello, ma oggi abbiamo creato molto anche in fase offensiva".

Avete la percezione di poter tornare in Europa?

"Sicuramente abbiamo la voglia di tornare in Europa, una squadra come la Lazio deve puntare ogni anno all'Europa. Abbiamo avuto mille difficoltà a livello di infortuni, non mi era mai capitato da quando gioco a calcio di avere così tanti infortuni muscolari in due mesi. Nelle difficoltà siamo stati veramente bravi, fare sei clean sheet in dieci partite non è cosa da poco. Dovremo migliorare in fase di possesso palla per sbloccare prima le partite, ma ogni anno la Lazio deve puntare all'Europa e il gruppo lo vuole".

Sei soddisfatto di quella che è stata la tua avventura alla Lazio o hai qualcosa da rimproverarti?

"Sinceramente io che ho giocato due anni in Serie D non posso che essere soddisfatto visto che questo è il mio nono anno in Serie A. Sono felice di essere riuscito ad arrivare alla Lazio e aver giocato in Champions League, in Europa League e in nazionale. Sono contento della mia carriera, ora compio 32 anni e il tempo passa per tutti, ma sono orgoglioso di quello che ho fatto e spero che continui ancora per un paio d'anni".

Come cambia il tuo lavoro in base al compagno di squadra che hai davanti a te?

"Cancellieri e Isaksen sono due giocatori diversi, Gustav è più un giocatore che vuole palla sui piedi per rientrare sul mancino. Matteo è un giocatore di grandissima gamba difficile da tenere a campo aperto, sono giocatori diversi che però aiutano molto in fase difensiva. Dovremo migliorare l'intesa con entrambi, ma penso che stiamo crescendo bene. Quando rientrerà Cancellieri dopo la sosta credo che potremo fare ancora meglio".

23.53 - È terminata la conferenza stampa di Manuel Lazzari.