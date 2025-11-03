Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Lazio, Lazzari: "Siamo stati squadra. Vogliamo tornare in Europa"

Lazio, Lazzari: "Siamo stati squadra. Vogliamo tornare in Europa"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:53Serie A
Lorenzo Beccarisi
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.52 - La Lazio trova la seconda vittoria consecutiva all'Olimpico battendo il Cagliari 2-0 grazie alle reti di Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni. Tra pochi minuti il calciatore biancoceleste Manuel Lazzari interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.45 - È iniziata la conferenza stampa di Manuel Lazzari

Cosa vi serve per creare di più in fase offensiva?
"Penso che oggi anche in fase offensiva soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni nitide per fare gol. Per sfortuna non siamo riusciti a sbloccarla, lo abbiamo fatto con Gustav nella ripresa e ci sono stati altri 2-3 contropiedi importanti prima del gol di Zaccagni. A Pisa abbiamo creato poco, ma abbiamo analizzato i movimenti che dovevamo fare. Oggi sia in fase offensiva che difensiva siamo stati una bella squadra in campo, abbiamo creato e si è visto".

Questa vostra attenzione in fase difensiva quanto sta pagando?
"Penso che il lavoro in fase difensiva del mister sia incredibile, sappiamo quanto ci tiene. Con la linea ci lavoriamo ogni settimana, ma non avremo mai potuto fare sei clean sheet senza l'aiuto del centrocampo e dell'attacco. Rispetto all'anno scorso siamo meno sfrontati, magari creiamo 3-4 occasioni in meno a partita, ma per vincere l'importante è non prendere gol. A Pisa siamo mancati in fase offensiva, ma non è colpa degli attaccanti. Noi lavoriamo da squadra, non è mai colpa o merito di un singolo. Per il mister è molto importante la fase difensiva e siamo molto concentrati su quello, ma oggi abbiamo creato molto anche in fase offensiva".

Avete la percezione di poter tornare in Europa?
"Sicuramente abbiamo la voglia di tornare in Europa, una squadra come la Lazio deve puntare ogni anno all'Europa. Abbiamo avuto mille difficoltà a livello di infortuni, non mi era mai capitato da quando gioco a calcio di avere così tanti infortuni muscolari in due mesi. Nelle difficoltà siamo stati veramente bravi, fare sei clean sheet in dieci partite non è cosa da poco. Dovremo migliorare in fase di possesso palla per sbloccare prima le partite, ma ogni anno la Lazio deve puntare all'Europa e il gruppo lo vuole".

Sei soddisfatto di quella che è stata la tua avventura alla Lazio o hai qualcosa da rimproverarti?
"Sinceramente io che ho giocato due anni in Serie D non posso che essere soddisfatto visto che questo è il mio nono anno in Serie A. Sono felice di essere riuscito ad arrivare alla Lazio e aver giocato in Champions League, in Europa League e in nazionale. Sono contento della mia carriera, ora compio 32 anni e il tempo passa per tutti, ma sono orgoglioso di quello che ho fatto e spero che continui ancora per un paio d'anni".

Come cambia il tuo lavoro in base al compagno di squadra che hai davanti a te?
"Cancellieri e Isaksen sono due giocatori diversi, Gustav è più un giocatore che vuole palla sui piedi per rientrare sul mancino. Matteo è un giocatore di grandissima gamba difficile da tenere a campo aperto, sono giocatori diversi che però aiutano molto in fase difensiva. Dovremo migliorare l'intesa con entrambi, ma penso che stiamo crescendo bene. Quando rientrerà Cancellieri dopo la sosta credo che potremo fare ancora meglio".

23.53 - È terminata la conferenza stampa di Manuel Lazzari.

Articoli correlati
4 novembre 2001, Guardiola positivo all'antidoping. Scagionato otto anni dopo 4 novembre 2001, Guardiola positivo all'antidoping. Scagionato otto anni dopo
Cagliari, Pavoletti: "Sento cattiverie. Bisogna stare vicino alla squadra" Cagliari, Pavoletti: "Sento cattiverie. Bisogna stare vicino alla squadra"
Lazio, Vecino: "Sto mettendo minuti nelle gambe, ma mi sento pronto per essere titolare"... Lazio, Vecino: "Sto mettendo minuti nelle gambe, ma mi sento pronto per essere titolare"
Altre notizie Serie A
Julio Baptista: "Ranieri non mi vedeva. Gli allenatori di colore hanno meno occasioni"... Julio Baptista: "Ranieri non mi vedeva. Gli allenatori di colore hanno meno occasioni"
Cagliari, Pavoletti: "Sento cattiverie. Bisogna stare vicino alla squadra" Live TMWCagliari, Pavoletti: "Sento cattiverie. Bisogna stare vicino alla squadra"
Fattori: "Gli occhi dei calciatori della Fiorentina mi sembrano allucinati" Fattori: "Gli occhi dei calciatori della Fiorentina mi sembrano allucinati"
Lazio, Lazzari: "Siamo stati squadra. Vogliamo tornare in Europa" Live TMWLazio, Lazzari: "Siamo stati squadra. Vogliamo tornare in Europa"
Lazio, Vecino: "Sto mettendo minuti nelle gambe, ma mi sento pronto per essere titolare"... Lazio, Vecino: "Sto mettendo minuti nelle gambe, ma mi sento pronto per essere titolare"
Lazio, Sarri: "Atteggiamento da squadra adulta. Singoli a disposizione della squadra"... Live TMWLazio, Sarri: "Atteggiamento da squadra adulta. Singoli a disposizione della squadra"
Lazio, Sarri: "Mi servirebbero giocatori in tutti i reparti. Romagnoli? Stop precauzionale"... Lazio, Sarri: "Mi servirebbero giocatori in tutti i reparti. Romagnoli? Stop precauzionale"
Cagliari, Pisacane: "Prestazione che tornerà buona per il futuro" Live TMWCagliari, Pisacane: "Prestazione che tornerà buona per il futuro"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
1 Il Gil Vicente insidia le top-3. La classifica in Portogallo alla 10^: comanda Farioli
2 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
3 4 novembre 2001, Guardiola positivo all'antidoping. Scagionato otto anni dopo
4 ...con Costantino Nicoletti
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, per il ruolo di direttore sportivo avanza la promozione interna di Goretti
Immagine top news n.1 Panchina Fiorentina, fortemente in crescita le quotazioni di D'Aversa. Superato Vanoli
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti: "Lo Sporting è forte. Vlahovic? Sarebbe felice di restare"
Immagine top news n.3 Inter, Marotta ribatte a Conte: "Liberissimo di dire certe cose. Arbitri? Non rispondo"
Immagine top news n.4 Fiorentina, avanti con le valutazioni e possibili scelte a breve: il punto fra tecnico e ds
Immagine top news n.5 Napoli, Conte: "Solo critiche, ma siamo primi! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato..."
Immagine top news n.6 Lega Serie A, Giorgio Chiellini eletto consigliere federale. Prende il posto di Calvo
Immagine top news n.7 Koopmeiners difensore ha sorpreso tutti. Tranne il suo tecnico all'AZ: "Con me già giocava dietro"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.2 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.3 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta la salvezza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Galbiati: "Fiorentina, prima si scelga il ds e poi si nomini il nuovo tecnico"
Immagine news Serie A n.3 Chivu, Allegri e Gasperini: la sorpresa delle prime 10 giornate secondo gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Pavoletti: "Sento cattiverie. Bisogna stare vicino alla squadra"
Immagine news Serie A n.2 Fattori: "Gli occhi dei calciatori della Fiorentina mi sembrano allucinati"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Lazzari: "Siamo stati squadra. Vogliamo tornare in Europa"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Vecino: "Sto mettendo minuti nelle gambe, ma mi sento pronto per essere titolare"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Sarri: "Atteggiamento da squadra adulta. Singoli a disposizione della squadra"
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Sarri: "Mi servirebbero giocatori in tutti i reparti. Romagnoli? Stop precauzionale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Sebastiani: "Ultimatum per Vivarini con il Monza? No, ma non sono contento"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, si ferma Gomes: lussazione alla spalla sinistra per il centrocampista
Immagine news Serie B n.3 Empoli, si ferma Tyronne Ebuehi: botta in allenamento e pneumotorace
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Pafundi ha lavorato con il gruppo. Differenziato per Altare, Depaoli e Pedrola
Immagine news Serie B n.5 Bari, Antonucci: "Ora vogliamo fare altri punti, il bel gioco arriverà"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Shpendi dopo il ko con il Bari: "Perdere così fa male, testa alla prossima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si è chiusa la 12ª giornata: Topalovic trascina l'Inter U23, bene la Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, Eusepi: "Settimana complicata con i due derby, siamo un po' scarichi"
Immagine news Serie C n.3 Lecco, Zanellato: "Orgogliosi di essere così in alto in classifica, Valente ci chiede di dominare"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Talarico: "Giana buona squadra, bravi a risolverla nei minuti finali"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, Capuano: "Usciti dalla sala rianimazione, siamo ancora in reparto"
Immagine news Serie C n.6 Lucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta la salvezza”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa del Mondo 2027, domani a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, si è chiusa la 4ª giornata: Roma a punteggio pieno, +5 dalle inseguitrici
Immagine news Calcio femminile n.5 Mondiale Femminile U17, l'Italia si ferma ai Quarti. Schiavi: "Peccato, non abbiamo mai mollato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…