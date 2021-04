live Hellas, Juric: "Le due salvezze come l'anno di Crotone. Futuro? Non lo so, ogni anno è particolare"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

14.15 - L'Hellas Verona cerca continuità dopo aver ritrovato la vittoria a Cagliari. Alla vigilia della sfida contro la Lazio, in programma domani pomeriggio al Bentegodi, il tecnico gialloblù Ivan Juric risponderà alle domande dei giornalisti direttamente dalla sede del club. L'inizio della conferenza, che si svolgerà in forma telematica, è previsto per le 14:30. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

14.46 - Inizia la conferenza stampa, con qualche minuto di ritardo rispetto all'orario inizialmente previsto.

Il Verona arriva con la fiducia del risultato di Cagliari a questa partita. Come l'avete preparata?

"Siamo felici, perché raggiungere la salvezza a dieci giornate dalla fine è un ottimo risultato, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto quest'anno. La Lazio arriva da tre vittorie consecutive, sta bene, lotta per la Champions. Sappiamo che sarà dura, ma ho visto la squadra giusta, siamo motivati".

La gara dell'andata fu la risposta più importante avuta quest'anno?

"Sì. Per lunghi tratti si è visto un Hellas di applicazione, di forza mentale, di rinnegamento del passato per ottenere il risultato. Quella partita fu un esempio della volontà di applicazione della squadra per ottenere il risultato. Fu una bella giornata proprio per questo motivo".

Quando era ragazzo aveva un album delle figurine?

"Non mi ricordo. So solo che avevo un poster di Maradona".

Queste due salvezze possono aprire un ciclo?

"Sono stati due grandi risultati. C'è grande soddisfazione per come sono arrivati, per la crescita del gruppo: rimane questo per me. L'anno scorso andò in un modo, quest'anno in un altro, ma sempre bene. Per il futuro non so, ogni anno è diverso e particolare. Se penso al Cagliari questi hanno individualità magnifiche, sembra facciano tutto bene nella costruzione della squadra e poi ti va male".

E quanto valgono per lei?

"Ho avuto qualche difficoltà a Genova, però salire con il Crotone fu durissimo. L'anno scorso fu molto bello, anche a livello di gioco. Quest'anno è stato molto più sofferto per me, perché non ho avuto la continuità di lavoro dell'anno passato. Sono due salvezze importanti, le metto alla pari con l'anno di Crotone".

Lei in cosa deve migliorare?

"Nel self control, sicuramente. Fai una cosa con Semplici come l'altro giorno che dopo tre secondi ti dispiace. Bisogna controllarsi in questi momenti: nelle ultime due partite è uscita questa mia impulsività. Si migliora sempre: io sono molto critico su tutto, perché è l'unico modo di migliorare. Se non impari dagli errori come fai a fare cose positive? Quest'anno abbiamo fatto un bagno di umiltà, e abbiamo fatto lì il salto di qualità. Vedi dove hai sbagliato e la volta successiva sei più pronto".