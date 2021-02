probabili formazioni Tutte le ultime sul 21° turno di A: Caputo e Mandragora in campo dal 1'

Mercato chiuso, per i prossimi tre mesi si penserà solo ed esclusivamente al rettangolo verde: per le venti formazioni di Serie A la campagna rafforzamenti è finita, ora i tecnici potranno contare sulla massima concentrazione dei propri calciatori nella ricerca dei tre punti. Con le coppe europee dietro l'angolo, questa giornata si annuncia molto importante per tutte le squadre di massima divisione, a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito tutte le probabili formazioni del turno di Serie A, raccolte dai nostri inviati.

FIORENTINA-INTER 0-2 - Il tabellino

Marcatori: 30' Barella, 51' Perisic

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti (73' Malcuit), Amrabat, Borja Valero (46' Kouame), Bonaventura, Biraghi (82' Barreca); Eysseric (73' Pulgar), Vlahovic (73' Kokorin). A disposizione: Bianco, Callejon, Chiti, Montiel, Munteanu, Rosati, Terracciano. Allenatore: Prandelli. Leggi qui le pagelle della Fiorentina a cura di TMW.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (46' Gagliardini), Perisic (80' Darmian); Sanchez (61' L. Martinez), Lukaku (88' Pinamonti). A disposizione: D'Ambrosio, Eriksen, Kolarov, Padelli, Radu, Ranocchia, Young. Allenatore: Conte. Leggi qui le pagelle dell'Inter a cura di TMW

ATALANTA-TORINO - Le formazioni ufficiali

;ATALANTA (3-4-1-2) Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.

Allenatore: Gasperini.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Zaza, Belotti.

Allenatore: Nicola.

SASSUOLO-SPEZIA - Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traore, Djuricic, Boga; Caputo.

Allenatore: De Zerbi.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi.

Allenatore: Italiano.

JUVENTUS-ROMA - Sabato, ore 20.45, Allianz Stadium

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.

Ultime da Torino: dubbio Cuadrado-Alex Sandro. Il colombiano è stanco e potrebbe riposare.

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

Ultime da Roma: dubbio Dzeko-Mayoral, può rientrare il bosniaco.

GENOA-NAPOLI - Sabato, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris DAZN

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Scamacca.

Allenatore: Ballardini.

Ultime da Genova: Scamacca in vantaggio su Pandev, visto il problema muscolare che ha fermato Shomurodov.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano.

Allenatore: Gattuso.

Ultime da Napoli: la positività di Koulibaly lo spinge in panchina. Spazio a Maksimovic al suo posto.

BENEVENTO-SAMPDORIA - Domenica, ore 12.30, stadio Ciro Vigorito DAZN

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Improta; Caprari, Viola; Lapadula.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Ultime da Benevento: Viola in vantaggio su Insigne come trequartista.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Keita Balde.

Allenatore: Ranieri.

Ultime da Genova: ballottaggio aperto tra Ramirez e Jankto. Con l'uruguaiano sarebbe 4-3-1-2.

MILAN-CROTONE - Domenica, ore 15.00, stadio Giuseppe Meazza

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli.

Le ultime da Milano: al momento Leao è passato in vantaggio su Rebic nel ballottaggio.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Benali, Reca; Di Carmine, Simy.

Allenatore: Stroppa.

UDINESE-HELLAS VERONA - Domenica, ore 15.00, Dacia Arena DAZN

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente.

Allenatore: Gotti.

Le ultime da Udine: Llorente pronto a guidare l'attacco, con lui ci sarà Deulofeu.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Allenatore: Juric.

Le ultime da Verona: duello serratissimo per la punta, Juric deciderà domani tra Lasagna e Kalinic.

PARMA-BOLOGNA - Domenica, ore 18.00, stadio Ennio Tardini

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

Allenatore: D'Aversa.

Ultime da Parma: Iacoponi out, Bani e Alves si contendono una maglia al fianco di Osorio.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

Allenatore: Mihajlovic.

Ultime da Bologna: Orsolini in forte dubbio per un problema muscolare, pronto Skov Olsen.

LAZIO-CAGLIARI - Domenica, ore 20.45, stadio Olimpico

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Ultime da Roma: Radu potrebbe lasciar spazio a Hoedt, provato in allenamento al posto del romeno.