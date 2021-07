TOP NEWS ore 13 - Lazio, primo allenamento per Luis Alberto. Bellerin vuole l'Inter

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del mattino

TMW - Lazio, primo allenamento di Luis Alberto con Sarri. Ma il caso non è chiuso...

TMW - Il Lione preme per Onana: Inter al lavoro per bloccarlo nel 2022 e battere la concorrenza

Calhanoglu: "Pioli era l'unico a volermi davvero al Milan. Sarò il nuovo Luis Alberto di Inzaghi"

TMW - Napoli arrivato a Dimaro. Foto e video degli azzurri all'inizio del ritiro

TMW - Il Consiglio Federale conferma le decisioni della COVISOC. Chievo e altre 5 bocciate

LIVE TMW - Italiano: "Avversari dovranno tornare a non dormire prima di giocare contro la Fiorentina"

Spezia, un calciatore della prima squadra è risultato positivo al Covid-19: è in isolamento

TMW - Milan, pressing per Kaio Jorge: problemi legati alle commissioni per gli agenti

TMW - Inter, braccio di ferro con l'Arsenal per Bellerin. Il giocatore disposto a ridursi l'ingaggio