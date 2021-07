TOP NEWS Ore 17 - Giroud in Italia giovedì. Felipe Anderson: visite finite con la Lazio

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio.

TMW - Milan, Giroud sarà in Italia giovedì. Visite mediche in programma per venerdì.

TMW - Lazio, concluse le visite mediche di Felipe Anderson. Il brasiliano diretto ad Auronzo.

Serie A, domani la stesura del calendario 2021/22: ecco tutti i criteri di compilazione.

FOTO - Roma, annunciata la nuova maglia 21/22. Pellegrini, Spinazzola e Zaniolo i modelli.

TMW - Cairo: "Vuole tenere Belotti? Come no, vediamo. Ora di nuovo i tifosi negli stadi".

FOCUS TMW - Euro 2020, la situazione panchine dopo il torneo: in 4 voltano pagina.

Protezione Civile, il bollettino: 1.534 nuovi contagiati (+223 positivi rispetto a ieri). 20 morti in 24h.

Fiorentina, il presidente dell'OM Longoria esce allo scoperto per Lirola: "Vorremmo riaverlo".

Mourinho tende la mano a Shaw: "Forse sono stato troppo duro. Ha giocato un Euro fantastico".

TMW - Roma, accordo con Digitalbits (main sponsor) vicino: garantirà 11-12 milioni all'anno.