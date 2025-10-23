Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"

"Quando di più non si può". E' questo il titolo del fondo pubblicato da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport all'indomani della sconfitta della Juventus contro il Real Madrid (1-0, gol di Bellingham). Il direttore del quotidiano si esprime così: "La partita intelligente, studiata sulle qualità e i limiti del Real che quanto a distrazioni in mediana e sbandate difensive non è secondo a nessuno, tra i grandi d’Europa. Quando viene a mancare l’attenzione però - e alla lunga capita - l’intelligenza, la disciplina tattica e lo studio non bastano più e l’errore si paga a carissimo prezzo".



Ancora elogi alla prestazione della Juventus da parte di Zazzaroni "La Juve ha difeso tanto e bene, ma ha anche creato numerose opportunità (eccellente il finale) sbagliando al momento di chiudere (in almeno tre occasioni l’ha risolta Courtois). Non ha meritato di perdere, anche se il pallone, com’era prevedibile, l’hanno dominato gli spagnoli".

Poi aggiunge: "Ha lavorato di squadra e questo è già un ottimo segno, qualche individualità s’è comunque distinta: Di Gregorio, il migliore, e Gatti, Kalulu, Vlahovic e McKennie, al momento imprescindibile; in ombra Cambiaso, Thuram e Yildiz che nell’occasione ha perso il confronto col compagno di nazionale Güler, molto più attivo e presente. Dalla Juve, specie in questo periodo, non potevamo aspettarci di più a Madrid dove da tempo le distanze si sono quadruplicate".