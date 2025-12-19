Iuliano si interroga: "Senza Calciopoli l'Inter avrebbe fatto quel ciclo? Secondo me no"

Il tema di Calciopoli - lo scandalo che ha investito il calcio al termine della stagione 2005/2006 - continua a far parlare, a distanza di quasi vent'anni. Il difensore della Juventus, Mark Iuliano, intervenuto al podcast "Versus" ha detto la sua in particolare in merito ai successi raccolti dai rivali dell'Inter nelle stagioni immediatamente successive alla retrocessione della Signora in Serie B ed alla lenta ripresa verso il successo da parte dei bianconeri dopo l'accaduto.

Queste le sue parole riprese da TuttoJuve.com: "Senza Calciopoli l'Inter avrebbe avuto il ciclo che ha fatto? Secondo me no. L'avrebbe fatto successivamente perché poi l'Inter è diventata una squadra importante con dei dirigenti importanti, ha iniziato a investire intelligentemente".

Poi ha aggiunto nel suo ragionamento: "Se la Juve non fosse stata attaccata così tanto, mandata in Serie B, avrebbe continuato a essere la Juve, ovvero la squadra più importante del calcio italiano per moltissimi anni, perché aveva una squadra talmente forte e noi eravamo magari alla fine, però era uno squadrone pazzesco, una società perfetta e avrebbe dominato per tanti anni. Molto probabilmente non aveva rivali, ma proprio per organizzazione, per visione, per lavoro. Le altre squadre erano molto dietro. Solo il Milan si avvicinava, le altre erano veramente indietro".