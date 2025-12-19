Udinese, Piotrowski e il gol negato da Milinkovic-Savic: "Grande parata, ora sono più pericoloso"

Il centrocampista dell'Udinese, Jakub Piotrowski, ha rilasciato una intervista a Diretta/Flashscore per parlare dell'inizio di stagione, sia a livello personale che di squadra.

A partire dalla parata di Milinkovic-Savic che gli ha impedito, in Napoli-Udinese, di andare nuovamente a segno: "Sicuramente il maggiore rammarico è per il fatto che Vanja sia riuscito a parare il mio tiro, perché penso che sia stata una grande parata da parte sua", ha ammesso. Anche nel resto della partita ci sono stati molti risvolti, con due gol annullati: "È mancata un po’ di fortuna, e le altre situazioni sono state un vero e proprio ottovolante di emozioni: segni due gol e il Var li annulla entrambi. E sappiamo che a volte queste situazioni possono girare contro di te durante una partita", ha detto il polacco.

Resta una vittoria importante: "Personalmente mi resta solo il piccolo rammarico di non aver segnato, perché sarebbe stato bello andare a segno in due partite di fila. Ma vincere 1-0 contro i campioni d’Italia ha un sapore speciale, che abbia segnato io o meno", ha aggiunto.

Ora il giocatore cerca di avere più continuità anche in zona offensiva: "Sicuramente, al Ludogorets avevo molte più occasioni da gol e possibilità di entrare in area. Dominavamo e come squadra segnavamo molto di più durante la stagione, quindi le occasioni per cercare la rete non mancavano", ha fatto notare. "Qui non siamo una delle prime quattro squadre, come l’Inter che quest’anno segna tantissimo, quindi le occasioni sono un po’ meno", ha aggiunto. Poi però ha anche rilanciato: "Divento sempre più pericoloso".