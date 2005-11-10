Catanzaro, in stand by l’esonero di Gorgone? Il tecnico guida l’allenamento odierno

Nonostante la pesante sconfitta interna contro il Mantova e le voci che da ieri sera si rincorrono, confermate anche dal direttore sportivo Ciro Polito, su un possibile esonero di Giorgio Gorgone, al momento da Catanzaro non arrivano indicazioni su un cambio di panchina, anzi.

Gorgone e lo staff al campo d’allenamento

Come riferito da Uscatanzarocalcionews.it l’allenatore e i suoi collaboratori si sono presentati al centro sportivo di Giovino per l’allenamento odierno che inizialmente era previsto per le 15:00 e invece è stato leggermente anticipato. Un segnale che al momento non è arrivata alcuna decisione da parte della società e per il momento l’esonero resta in stand by. La separazione non è certamente scongiurata con la piazza che resta in attesa di una decisione ufficiale con la società che potrebbe essersi presa altre ore per valutare e magari anche confrontarsi direttamente con Gorgone.

I possibili sostituti

Sono quattro i nomi dei possibili sostituti che sono emersi nelle ultime ore: in pole ci sarebbe quel Michele Mignani che con il ds Polito ha lavorato già a Bari in passato. Gli altri nomi sono quelli di Luca D’Angelo e William Viali anche se sullo sfondo ci sarebbe un ex come Fabio Caserta che ha il vantaggio rispetto agli altri di conoscere già l’ambiente. Per ora comunque decisioni non ne sono arrivate e l’attesa nella piazza calabrese per capire quale sarà il destino della panchina prosegue.