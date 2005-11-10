Catanzaro, al vaglio l'esonero di Gorgone. Con Mignani sullo sfondo per l'eventuale post

Una sola vittoria, contro la Carrarese allora guidata da Gabriele Cioffi (poi esonerato), poi la sosta del campionato e la ripresa, che peggio di così non poteva andare: il Catanzaro è infatti caduto anche contro il Mantova, che ha sbancato il 'Ceravolo' con un 1-3 finale, e adesso, come anche dichiarato dal Direttore Sportivo giallorosso Ciro Polito, sono in corso valutazioni. La posizione del tecnico Giorgio Gorgone non è più salda.

I possibili scenari in vista del prossimo confronto.

Le valutazioni saranno più difficili che mai in casa Catanzaro, non tanto per un discorso economico - la proprietà non ha mai lesinato in investimenti - quando per il fatto che le aquile giallorosse scenderanno in campo, per la 7ª giornata del torneo di Serie B, venerdì sera, nell'anticipo contro l'Hellas Verona. Uno dei peggiori possibili avversari, ma non è questa la questione: un nuovo allenatore, infatti, avrebbe un margine esiguo per poter dare un minima scossa alla squadra, e non è quindi da escludere che si vada avanti intanto fino al prossimo weekend. Anche se questa - complice anche la forte delusione espressa dal pubblico e la prestazione inesistente - appare una remota ipotesi.

Chi, per l'immediato post?

Il nome che circola con più prepotenza in caso di esonero, come si legge sul portale calciocatanzaro.it, è quello dell'ex Cesena Michele Mignani, che con Polito ha già lavorato ai tempi del Bari, sfiorando la Serie A. Non resta che attendere.