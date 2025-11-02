Pescara, Brosco: "Chiedo scusa. I tifosi non meritavano un'umiliazione simile"

Dopo il 5-0 incassato in quel di Palermo dal Pescara, Riccardo Brosco, difensore e capitano del Delfino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rete8 subito dopo la presa di posizione del presidente Daniele Sebastiani:

“Il presidente Sebastiani ha ragione. Io ci metto la faccia e chiedo scusa, a nome di tutta la squadra, ai tifosi che sono venuti qui a Palermo: non meritavano un’umiliazione del genere. Il Presidente ha ragione, negli ultimi minuti del primo tempo e nella seconda frazione di gioco abbiamo subito troppo. Quando si viene in un campo del genere bisogna dare il massimo fino al 95′ cosa che non è successo“.

SERIE B, 11ª GIORNATA

Avellino-Reggiana 4-3

21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)

Carrarese-Frosinone 0-2

41' rig. Calò, 89' Ghedjemis

Padova-Sudtirol 1-1

43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)

Virtus Entella-Empoli 1-0

86’ Tiritiello

Palermo-Pescara 5-0

23’ e 59’ Pierozzi, 47’ Segre, 72’ Brunori, 84’ Diakite

Domenica 2 Novembre

Ore 15:00 - Bari-Cesena

Ore 15:00 - Catanzaro-Venezia

Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia

Ore 17:15 - Monza-Spezia

Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova