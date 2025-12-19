Napoli con Lukaku e Hojlund insieme? Novellino: "Conte lo farà solo se in difficoltà"

Il Napoli supera il Milan in semifinale di Supercoppa e ora attende la rivale da affrontare in finale, che uscirà dalla sfida di stasera fra Inter e Bologna. L'allenatore Walter Novellino nel corso dell'intervista rilasciata a 1 Station Radio ha spiegato che per gli azzurri non devono esserci particolari preferenze: "È chiaro che l’Inter ha molta qualità" - le sue parole - ", ma anche il Bologna ne ha tanta. Però credo che il Napoli, in queste condizioni, possa affrontarle entrambe. La squadra vista ieri mi è piaciuta tantissimo, lo dico sinceramente".

Sul rientro di Romelu Lukaku, Novellino spiega che è giusto puntare a recuperarlo con calma e senza fretta: "Per vincere in campionato e puntare in alto serve avere tutti al massimo. Non credo che Conte giochi stabilmente con due punte, magari lo farà in situazioni di difficoltà", la sua riflessione in vista di un reparto al completo. "Lukaku va recuperato bene anche perché c’è Hojlund che sta facendo molto bene. Avere alternative così è un grande vantaggio", ha fatto notare.

Molto chiacchierato a tal proposito Lorenzo Lucca, che non sta riuscendo ad esprimersi al meglio: "A me Lucca piace. È normale che abbia avuto qualche difficoltà iniziale, ambientarsi non è facile. Credo che il Napoli farà di tutto per tenerlo, è un giocatore forte di testa, che può far salire la squadra e dare soluzioni diverse. Secondo me il Napoli non se ne priverà facilmente. Se resterà a gennaio? Sì, credo di sì. Poi si vedrà strada facendo".