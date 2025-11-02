Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pescara, Sebastiani sbotta dopo Palermo: "Non voglio fare queste figure del c****"

Pescara, Sebastiani sbotta dopo Palermo: "Non voglio fare queste figure del c****"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 12:49Serie B
Luca Bargellini

Dopo il pesante ko incassato a Palermo ieri dal suo Pescara, il numero uno del Delfino, Daniele Sebastiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rete8:

“Un tracollo nel secondo tempo - si legge su PescaraSport24 -. Se nel primo tempo fosse finita in parità o con il Pescara in vantaggio nessuno avrebbe detto nulla. Il 2-0 ci ha tagliato le gambe. Adesso mi sono rotto le scatole. La squadra deve lavorare, l’unica cosa che non manca è la cultura del lavoro. Non sono soddisfatto. Bisogna integrare il lavoro. La squadra o lavora o lavora. Nessuno è a rischio, tutti devono lavorare. Serve il recupero degli infortunati. Nel secondo tempo non posso vedere una squadra che cammina. A livello fisico dovremmo andare avanti rispetto gli altri.

Ci abbiamo messo 4 anni per riportare la squadra dove merita. Non ho parlato con la squadra, non entro mai negli spogliatoi perché a caldo si potrebbero dire cose non simpatiche. Domani parlerò con tutti. Il nostro pubblico ha fatto dei sacrifici per venire qui a Palermo e non voglio fare queste figure del c****. Nel primo tempo se fosse finita in parità o in vantaggio per noi nessuno avrebbe detto nulla. Nel secondo tempo non si può avere un calo come questo. Il Pescara sa quale è il suo obiettivo. So che contro Monza e Palermo sono partite proibitive. Voglio vedere gente che sputi sangue fino alla fine e che non si arrenda così.

Dopo la sosta riavremo tutti. Brandes? Oggi ho visto un solo giocatore che vedeva la porta avversaria, gli altri vedevano la nostra porta".

Articoli correlati
Sebastiani: "Il Pescara è una delle società migliori da acquistare. Attendo notizie... Sebastiani: "Il Pescara è una delle società migliori da acquistare. Attendo notizie positive"
Pescara, Sebastiani: "Felice della rimonta. Ancora non abbiamo trovato equilibrio"... Pescara, Sebastiani: "Felice della rimonta. Ancora non abbiamo trovato equilibrio"
Pescara, Sebastiani: "L'infortunio di Olzer dovrebbe essere meno grave del previsto"... Pescara, Sebastiani: "L'infortunio di Olzer dovrebbe essere meno grave del previsto"
Altre notizie Serie B
Padova, Bortolussi: "Durissima contro il Sudtirol. Un punto che vale oro" Padova, Bortolussi: "Durissima contro il Sudtirol. Un punto che vale oro"
Pescara, Sebastiani sbotta dopo Palermo: "Non voglio fare queste figure del c****"... Pescara, Sebastiani sbotta dopo Palermo: "Non voglio fare queste figure del c****"
Palermo, Pierozzi: "Da esterno mi trovo bene ma per Inzaghi gioco in qualsiasi posizione"... Palermo, Pierozzi: "Da esterno mi trovo bene ma per Inzaghi gioco in qualsiasi posizione"
Reggiana, Novakovich: "Perdere fa male perché potevamo sicuramente fare molto di... Reggiana, Novakovich: "Perdere fa male perché potevamo sicuramente fare molto di più"
Avellino, Insigne: "Vado avanti per la mia strada. Sono venuto qui per dare il massimo"... Avellino, Insigne: "Vado avanti per la mia strada. Sono venuto qui per dare il massimo"
Il Tir che trascina l'Entella: record di reti stagionali e 7 punti grazie ai centri... Il Tir che trascina l'Entella: record di reti stagionali e 7 punti grazie ai centri di Tiritiello
Serie B, prosegue l'11ª giornata: ben cinque gare in programma oggi Serie B, prosegue l'11ª giornata: ben cinque gare in programma oggi
Serie B, Sampdoria-Mantova: è già uno scontro salvezza delicato Serie B, Sampdoria-Mantova: è già uno scontro salvezza delicato
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
5 Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni: Bonny favorito su Pio Esposito
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Le ultime su Milan-Roma, ma anche le scelte di Chivu e Pioli: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.1 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
Immagine top news n.2 Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione i rigori
Immagine top news n.3 La prima "Spallettata" di Luciano: Koopmeiners sulle orme di Totti falso 9 e Brozovic regista
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Spalletti si presenta alla Juve agganciando le due milanesi
Immagine top news n.5 Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli
Immagine top news n.6 La prima Juventus di Luciano Spalletti: è 4-3-1-2, con Koopmeiners a fare la mezzala
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, l'omaggio a Proietti: "Nato e scomparso lo stesso giorno, unico anche in questo"
Immagine news Serie A n.2 Vaciago: "Evidente il furore con il quale la Juventus di Spalletti ha aggredito la Cremonese"
Immagine news Serie A n.3 Un lampo di Giovane riprende l'Inter, poi palo di Orban: al 45' è 1-1 a Verona
Immagine news Serie A n.4 Milan-Roma, Dicara: "Gasperini era un allenatore nato. Allegri genio e sregolatezza"
Immagine news Serie A n.5 Giovane buca Sommer: il Verona pareggia contro l'Inter al Bentegodi
Immagine news Serie A n.6 Milan, lo scambio tra Gimenez e Dovbyk non è tramontato. E Tare osserva anche in Francia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Bortolussi: "Durissima contro il Sudtirol. Un punto che vale oro"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani sbotta dopo Palermo: "Non voglio fare queste figure del c****"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Pierozzi: "Da esterno mi trovo bene ma per Inzaghi gioco in qualsiasi posizione"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Novakovich: "Perdere fa male perché potevamo sicuramente fare molto di più"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Insigne: "Vado avanti per la mia strada. Sono venuto qui per dare il massimo"
Immagine news Serie B n.6 Il Tir che trascina l'Entella: record di reti stagionali e 7 punti grazie ai centri di Tiritiello
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 12ª giornata: Forlì avanti a Livorno. Reti bianche in Triestina-Union Brescia
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Di Bari: "Il nostro è un percorso. La gente vuole sempre qualcosa in più..."
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, Curioni: "Bisogna rimanere lucidi nonostante l'amarezza del gol subito nel finale
Immagine news Serie C n.4 Rimini, D'Alesio: "A livello societario succede sempre qualcosa, ma non sia un alibi"
Immagine news Serie C n.5 Team Altamura, Mangia: "Florio meritava il gol, ma sono contento della prestazione di tutti"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Gallo avverte: "Tutte le partite sono trappole. Dobbiamo fare la nostra partita"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 4ª giornata: Roma avanti al 45' sull'Inter: decide Pandini
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, continua la quarta giornata: oggi puntati su Roma-Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…