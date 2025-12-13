Venezia, Stroppa: "Partita straordinaria. Monza mi è nel cuore"

Dopo la bellissima ed importantissima vittoria del suo Venezia ai danni della capolista Monza, a rispondere alle domande dei cronisti in sala stampa c'è Giovanni Stroppa, allenatore dei lagunari.

Queste le sue dichiarazioni, riportate da Monza-News:

"Tra il primo e il secondo tempo sono cambiati gli episodi. Nella prima frazione, ogni volta che siamo ripartiti non siamo stati ordinati, abbiamo sbagliato troppo per quello che stavamo cercando ed il loro uno-due nel finale ci ha attivati ancora di più. Nella ripresa, invece, dopo i gol abbiamo creato tanto. Rimane una partita straordinaria contro una squadra fortissima".

"Non abbiamo mai mollato e più l'incontro continuava più diventava nostra - prosegue il tecnico -. Ora dobbiamo trovare questa continuità in vista della gara di Modena. Stiamo costruendo qualcosa di importante qui e sono felice di aver accorciato la classifica, con una cornice di pubblico è bellissima".

Infine un pensiero alla su ex squadra, sempre nel cuore del coach: "Io sotto al settore ospiti del Monza? Certo, non dimentico nulla. È stato un percorso importante per me. Il Monza mi ha dato tanto, con loro lavoreremo fino alla fine per andare in A. Saluto tutti, i calciatori, staff, magazzinieri e tutti i sostenitori biancorossi".