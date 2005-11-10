Atalanta Under 23, nessun ricorso contro il Latina. Accettato il verdetto del campo

L'Atalanta Under 23 non ha presentato ricorso per la sfida con il Latina, persa per due a zero e iniziata con quindici minuti di ritardo a causa di un problema a una porta. I nerazzurri avevano invece presentato richiesta formale e scritta prima dell'inizio della gara per controllarne l'altezza - risultata poi difforme di circa tre centimetri - questione poi risolta.

Non omologazione

Il Giudice Sportivo, nel comunicato di ieri, ha sospeso l'omologazione della partita, tramite un comunicato. "Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 15 ottobre 2026, rilevato che la Società ATALANTA U23 ha presentato formale riserva scritta in relazione alla non conformità dell’altezza delle porte di gioco, sospende il giudizio in merito all’omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti, come di seguito riportati".

È però un atto dovuto dopo la richiesta di controllare le porte e l'Atalanta non ha mai avuto l'intenzione di fare ricorso come detto dal tecnico Nicola Beati nel post partita. “Questa cosa l’ho un po’ subita, non la sapevo. Però so che c’era un’irregolarità nelle misure della porta, è stata messa a norma e s’è giocato tranquillamente. Reclamo? Dal momento che è stato verificato qualcosa di irregolare mi sembra corretto risolverlo. Non mi sembra una cosa così sconvolgente, non penso ci siano molti problemi”.

Il Latina aveva anche risposto con un comunicato che poi è stato rimosso in merito a un possibile ricorso dopo la mancata omologazione, ma la scelta dei bergamaschi è quella di accettare il verdetto del campo, dopo una prestazione non proprio all'altezza delle aspettative.