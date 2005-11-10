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Serie C, 13ª giornata: i parziali delle 14:30. Pro Vercelli e Atalanta la ribaltano, ok lo Spezia

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 15:27Serie C
07.11.2026 15:27Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Si è aperto alle ore 14:30 il programma del sabato della 13^ giornata di Serie C, con sei squadre in campo arrivate tutte al parziale alla fine del primo tempo. 3-1 nel Girone A tra Pro Vercelli e Dolomiti Bellunesi, dove al gol ospite di Estrella Galeazzi ha risposto la doppietta di Bertoli e l'autogol di Toci. Nel Girone B, 3-2 dell'Atalanta Under 23 contro la Reggiana, mentre lo Spezia in vantaggio 0-2 in casa dell'Ostiamare. Nel Girone C invece, il Caserana conduce 1-0 contro il Casarano, quest'ultima già in dieci per il rosso a Martino al 22'. Stesso punteggio anche tra l'Inter U23 e la Salernitana, mentre il Giugliano chiude in vantaggio 0-1 in casa del Crotone.

SERIE C - 13ª GIORNATA
Girone A
Alcione Milano-Lumezzane 0-1
90' D'Agostino
Union Brescia-Arzignano Valchiampo 3-2
19' Mallamo (UB), 39' Nanni (AV), 53' Latki (AV) 58' e 97' rig. Rizzo Pinna (UB)

Sabato 7 novembre
Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi 3-1
15' Estrella Gaeleazzi (D), 22' (rig.), 41' Bertoli (P), 44' Toci aut. (P)
Ore 17:30 - Pergolettese-Renate
Ore 17:30 - Trento-AlbinoLeffe
Domenica 8 novembre
Ore 14:30 - Giana Erminio-Cittadella
Ore 14:30 - Lecco-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Desenzano-Ospitaletto
Ore 17:30 - Folgore Caratese-Carpi
Ore 17:30 - Treviso-Novara

GIRONE B
Sabato 7 novembre
Atalanta U23-Reggiana 3-2
10' Cavaliere (R), 20' Zanaboni (A), 38' Diao (A), 42' Vallarelli aut. (A), 45'+6 Henry (R)
Ostiamare-Spezia 0-2
6' Mazzocchi (S), 45'+2 Jimenez (S)
6' Mazzocchi (S)
Ore 17:30 - Forlì-Gubbio
Ore 17:30 - Vado-Ravenna
Domenica 8 novembre
Ore 12:30 - Torres-Latina
Ore 14:30 - Campobasso-Livorno
Ore 17:30 - Pianese-Perugia
Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia
Lunedì 9 novembre
Ore 20:30 - Pineto-Vis Pesaro

GIRONE C
Sabato 7 novembre
Casertana-Casarano 1-0
10' Pezzella (CT)
Crotone-Giugliano 0-1
34' Balde (G)
Inter U23-Salernitana 1-0
41' Charlys (I)
Ore 17:30 - Scafatese-Audace Cerignola
Domenica 8 novembre
Ore 14:30 - Catania-Sorrento
Ore 14:30 - Monopoli-Cosenza
Ore 14:30 - Savoia-Potenza
Lunedì 9 novembre
Ore 20:30 - Altamura-Cavese
Ore 20:30 - Foggia-Barletta
Ore 20:45 - Picerno-Bari

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