Atalanta U23, tegola Zanaboni: l'operazione per la lesione del crociato sembra inevitabile

Con la sosta che fermerà la Serie A - e anche due delle tre formazioni U23 - si fermerà anche l'Atalanta U23, che deve però fare i conti anche con l'infermeria. La gara vinta contro la Reggiana lo scorso weekend, infatti, ha lasciato comunque qualche strascico, perché i nerazzurri perderanno per lungo tempo uno degli elementi della rosa, l'attaccante Emanuele Zanaboni, vittima di un infortunio al legamento crociato anteriore; situazione che sembra non far scongiurare l'operazione.

Dovranno essere fatti ulteriori accertamenti, oltre a quelli già svolti, ma non c'è ottimismo da parte della società in merito alle condizioni del classe 2006, che finora, nelle sei gare giocate, ha messo a referto tre gol e un assist.