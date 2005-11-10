Atalanta U23, Guerini: "Devo molto al club. Mi ha aiutato tantissimo nella mia crescita"

Il difensore dell'Atalanta Under 23 Alessio Guerini ha parlato del suo percorso: "Il salto al professionismo non è semplice, soprattutto quando si hanno 16 o 17 anni. L'Atalanta mi ha aiutato tantissimo sia come calciatore sia come persona. Devo molto alla società per il percorso di crescita che mi ha permesso di fare.

Pur non avendo tantissima esperienza, cerco di aiutare i ragazzi a inserirsi nel gruppo e a dare sempre il massimo. Posso dare qualche consiglio, ma parliamo di giocatori molto forti, che riescono a incidere fin da subito. La Serie C è un campionato molto difficile in tutti e tre i raggruppamenti. Ci si confronta con piazze importanti e campi complicati. Per questo bisogna affrontare ogni partita con la mentalità e lo spirito giusti, pensando a una gara alla volta.

Sono nato come mediano, poi sono stato arretrato. Nel calcio di oggi è importante che anche un difensore sappia partecipare alla costruzione del gioco. Per me è un valore aggiunto poter ricoprire più ruoli e mettermi a disposizione della squadra dove serve. La Reggiana? Ogni partita è difficile. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare gli aspetti che non hanno funzionato e presentarci in campo con il giusto spirito, dando tutto quello che abbiamo".