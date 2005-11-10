Serie C, 13ª giornata: tutto facile per Spezia e Pro Vercelli, spettacolo in Atalanta U23-Reggiana

Si sono chiuse le sei gare delle 14:30 che hanno aperto il Sabato della Serie C. Non sbaglia in casa la Pro Vercelli, che supera 4-2 le Dolomiti Bellunesi grazie alla doppietta di Bertoli e al punto esclamativo di Coccolo. Nel Girone B, tutto facile per lo Spezia che si impone in casa dell'Ostiamare per 0-4, mentre sull'altro campo scoppiettante 4-3 tra Atalanta Under 23 e Reggiana: ospiti in vantaggio con Cavalieri ma ribaltati nel primo tempo grazie ai gol di Zamboni, Diao e all'autogol di Vallarelli. Poco prima della fine del primo tempo, però, Henry ha accorciato e al 49' Portanova aveva trovato il pareggio. Sul finale però è ancora la Dea a tornare avanti con il gol decisivo al 84' di Guerini. Nel Girone C, invece, tre vittorie di misure. 1-0 in casa di Casertana e Inter Under 23, che superano rispettivamente Casarano e Salernitana. Altro ko, invece, del Crotone, battuto per 0-1 dal Giugliano.

SERIE C - 13ª GIORNATA

Girone A

Alcione Milano-Lumezzane 0-1

90' D'Agostino

Union Brescia-Arzignano Valchiampo 3-2

19' Mallamo (UB), 39' Nanni (AV), 53' Latki (AV) 58' e 97' rig. Rizzo Pinna (UB)

Sabato 7 novembre

Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi 4-2

15' Estrella Gaeleazzi (D), 22' (rig.), 41' Bertoli (P), 44' Toci aut. (P), 65' Coccolo (P), 83' Lattanzio (D).

Ore 17:30 - Pergolettese-Renate

Ore 17:30 - Trento-AlbinoLeffe

Domenica 8 novembre

Ore 14:30 - Giana Erminio-Cittadella

Ore 14:30 - Lecco-Juventus Next Gen

Ore 17:30 - Desenzano-Ospitaletto

Ore 17:30 - Folgore Caratese-Carpi

Ore 17:30 - Treviso-Novara

La classifica del Girone A: Cittadella 30, Brescia 28*, Trento 24, Arzignano Valchiampo 21*, Ospitaletto 19, Treviso 19, Alcione Milano 18*, Lecco 17, AlbinoLeffe 17, Pergolettese 17, Pro Vercelli 16, Lumezzane 16*, Desenzano 13, Novara 13, Carpi 12, Giana Erminio 11, Juventus Next Gen 11, Dolomiti Bellunesi 10*, Renate 8, Folgore Caratese 7

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GIRONE B

Sabato 7 novembre

Atalanta U23-Reggiana 4-3

10' Cavaliere (R), 20' Zanaboni (A), 38' Diao (A), 42' Vallarelli aut. (A), 45'+7 Henry (R), 49' Portanova (R), 84' Guerini (A).

Ostiamare-Spezia 0-4

6', 72' Mazzocchi (S), 45'+2 Jimenez (S), 90'+3 Cannavo (S)

Ore 17:30 - Forlì-Gubbio

Ore 17:30 - Vado-Ravenna

Domenica 8 novembre

Ore 12:30 - Torres-Latina

Ore 14:30 - Campobasso-Livorno

Ore 17:30 - Pianese-Perugia

Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia

Lunedì 9 novembre

Ore 20:30 - Pineto-Vis Pesaro

La classifica del Girone B: Spezia 35*, Ravenna 26, Grosseto 23, Reggiana 20*, Pescara 19, Livorno 19, Torres 19, Campobasso 18, Atalanta U23 18*, Guidonia 17, Perugia 17, Vado 16, Latina 15, Pineto 14, Forlì 12, Sambenedettese 10, Pianese 10, Ostiamare 9*, Gubbio 8, Vis Pesaro 5.

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GIRONE C

Sabato 7 novembre

Casertana-Casarano 1-0

10' Pezzella (CT)

Crotone-Giugliano 0-1

34' Balde (G)

Inter U23-Salernitana 1-0

41' Charlys (I)

Ore 17:30 - Scafatese-Audace Cerignola

Domenica 8 novembre

Ore 14:30 - Catania-Sorrento

Ore 14:30 - Monopoli-Cosenza

Ore 14:30 - Savoia-Potenza

Lunedì 9 novembre

Ore 20:30 - Altamura-Cavese

Ore 20:30 - Foggia-Barletta

Ore 20:45 - Picerno-Bari

La classifica del Girone C: Potenza 29, Bari 22, Audace Cerignola 20, Sorrento 20, Inter U23 20*, Casertana 20*, Catania 19, Monopoli 19, Picerno 18, Scafatese 18, Giugliano 16*, Cavese 15, Salernitana 15*, Altamura 15, Foggia 15, Casarano 15*, Barletta 12, Savoia 12, Cosenza 9, Crotone 1*.

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