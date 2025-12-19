Viviano sicuro su Pepo Martinez: "Senza i problemi personali avrebbe giocato tante partite"
TUTTO mercato WEB
Prima del fischio di inizio della sfida tra Inter e Bologna, seconda semifinale di Supercoppa Italiana, il portiere doppio ex Emiliano Viviano ha parlato di Josep Martinez, stasera titolare al posto di Yann Sommer.
Queste le sue parole ai microfoni di Mediaset: "Scelta coraggiosa di Chivu, come altre decine di sue scelte. Al di là del problema personale avrebbe giocato tante partite. Per stare all'Inter devi dimostrare di poter giocare queste partite".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile