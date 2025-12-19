Avellino-Palermo, i convocati di Inzaghi: indisponibili Pierozzi e Vasic

Attraverso i propri canali ufficiali il Palermo ha pubblicato una nota con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Filippo Inzaghi per la gara di domani contro l'Avellino, valida per la 17ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto al match dello scorso weekend contro la Sampdoria risultano assenti Pierozzi in difesa (sovraccarico muscolare) e Vasic a centrocampo.

Portieri: Gomis, Bardi, Joronen

Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Diakité, Peda, Ceccaroni, Veroli

Centrocampisti: Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Giovane, Blin

Attaccanti: Brunori, Gyasi, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona

Sul match di domani il tecnico dei siciliani si è espresso nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia: “Ho grande rispetto per l’Avellino. L’anno scorso hanno fatto una grande promozione, stanno esprimendo un ottimo calcio. Io guardo in casa mia. Sappiamo le difficoltà nel sintetico, ma non abbiamo scuse. Dobbiamo continuare il percorso iniziato 4 giornate fa, è iniziato un nuovo campionato. Abbiamo trovato lo spirito. Non guardo la classifica, guardo la squadra nel suo insieme. È una prova importante, dipende da noi. Siamo pronti, ci siamo allenati bene. Ci attende una partita dura. Mi aspetto che la squadra faccia quello che sa fare, che sappia soffrire e fare bene. Dobbiamo continuare nel percorso di crescita. Sarà una partita complicata ma dipende da noi. L’Avellino in casa ha grande tifo, sarà una bella sfida. Ci darà ulteriori segnali in merito alla crescita della squadra. Tutti vogliono imporre il proprio gioco dal primo momento. Con la Samp abbiamo fatto mezz’ora stratosferica, ma poi in campo ci sono anche gli altri. Non si può dominare per 90’. Dobbiamo saper dominare quando possiamo ed essere più cinici. La squadra può crescere tantissimo, questa cosa mi rende tranquillo. Sono curioso di vedere dove possiamo arrivare”.