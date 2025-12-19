In attesa della Juventus, David continua a prendersi il Canada: è il giocatore dell'anno

Sul proprio account X, la Juventus ha annunciato che Jonathan David è stato nominato Canada Soccer’s Men’s Player of the Year. Un riconoscimento importante per l’attaccante, che bissa il successo del 2024 e raccoglie il terzo riconoscimento (del 2019 il primo)

Attraverso un post pubblicato sul social, il club bianconero ha voluto celebrare il successo del giocatore con un messaggio: “David è il Canada Soccer’s Men’s Player of the Year. Congratulazioni, Jonathan!”.

Di David, e di una sua presunta esclusione all'interno dello spogliatoio della Juventus, ha parlato anche Luciano Spalletti quest'oggi in conferenza stampa, scherzando su alcune cene di squadra alle quali l'attaccante non sarebbe stato invitato: "David hanno fatto bene a non portarlo a cena perchè ha grattato il parmigiano sulla pasta alla vongole e non l'hanno più portato"