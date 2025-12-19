Sambenedettese, D'Alesio: "Equilibrio e propositività. Sbaffo recuperato. mercato? Aspettiamo”

Si chiuderà al 'Riviera delle Palme' il 2025 della Sambenedettese. Avversario di turno la Vis Pesaro di Roberto Stellone. Queste le parole, nella consueta conferenza stampa della viglia, del tecnico dei marchigiani Filippo D'Alesio:

Il nostro percorso deve essere affrontato sempre con lo stesso piglio e con le stesse idee. Ovviamente, possiamo modificare la tattica in base all’avversario, ma la propositività e la possibilità di scegliere il nostro destino deve restare. Dobbiamo avere equilibrio perché è una delle parti fondamentali del gioco: essere propositivi non significa andare all’attacco senza avere una precisa idea. Se sento il profumo del ritorno al successo? Tutti speriamo che ciò accada: ci alleniamo per questo, ma fare le cose bene è la cosa più importante. La vittoria arriva se si fa tutto nella giusta maniera. C’è emozione nell’esordio al Riviera? Sicuramente, ma la cosa importante è non farsi sopraffare da tutto ciò. Sbaffo? Sarà dei nostri per la gara con la Vis Pesaro: si è allenato con intensità e ha recuperato dal taglio al piede. Mercato? Se ci sarà qualcosa per migliorarci ben venga, ma col direttore De Angelis ci siamo detti di aspettare la fine del girone d’andata: i giocatori a nostra disposizione sono ottimi e tengo a dire che a me piace lavorare con una rosa non troppo ampia».

Pezzola? È un ragazzo che non si sente arrivato e vuole migliorarsi giorno dopo giorno: giocando con una difesa a tre qualcuno devo sacrificare, ma tutti possono ritagliarsi un posto importante in questa squadra e in questa stagione. Rispetto a Pontedera qualcosa potrà cambiare nell’undici titolare: Marranzino ha le caratteristiche per giocare anche a destra e, in fase di possesso, lo reputo un giocatore di talento; ha ampie possibilità di giocare perché se lo sta meritando con il lavoro. La Vis Pesaro è una squadra tosta, coraggiosa e che suscita la mia ammirazione, ma proveremo a sfruttare i loro punti deboli. Per quanto riguarda la convocazione, Ianuese non si è allenato in settimana e non ci sarà, Tosi non è ancora al meglio per via di problemi fisici, Martins resta fuori per scelta tecnica (sto valutando anche se lasciare fuori Scafetta e Napolitano), mentre Orsini verrà con noi in panchina